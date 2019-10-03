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Suriyelilerin evlerine dönebilmesi için Türkiye öncülüğünde uluslararası konferans düzenlenecek

Türkiye, Suriyeli mültecilerin yurtlarına geri dönebilmeleri için uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için düğmeye bastı. Türkiye öncülüğünde, Lübnan, Irak ve Ürdün’ün de katılımıyla uluslararası bir konferans tertip edilecek.

03 Ekim 2019 Perşembe 07:28
Suriyelilerin evlerine dönebilmesi için Türkiye öncülüğünde uluslararası konferans düzenlenecek

Suriyeli sığınmacıların eve dönüşleri için dünyayı taşın altına eline koymaya çağıran Türkiye, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeyi hedefliyor. Güvenli bölge yerleşimleri için Türkiye öncülüğünde, Lübnan, Irak ve Ürdün’ün de katılımıyla uluslararası bir konferans düzenlenecek. Ayrıca eş başkanlığını Türkiye’nin üstleneceği Küresel Mülteci Forumu yapılacak. Bunları güvenli bölgelere dönüşü desteklemek için BM öncülüğünde düzenlenecek bağışçılar konferansı izleyecek. Türkiye, misafir ettiği 3 milyon 500 bin Suriyelinin evlerine dönüş için diplomasisini hızlandıracak. Dünyayı sığınmacıların kendi topraklarına dönüşleri için ellerini taşın altına koymaya çağıran Türkiye, yakın zaman için de uluslararası kamuoyunu da harekete geçirecek.

Uluslararası konferans düzenlenecek

Kurulacak olan ilçe ve köylerin daha hızlı inşası için Türkiye, mülteci sorunundan etkilenen diğer ülkelerin de üzerine düşeni yapmasını bekliyor. Bu desteğin sağlanması için de Türkiye öncülüğünde, Lübnan, Irak ve Ürdün’ün de katılımıyla bir uluslararası konferansı düzenlenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Söz konusu konferansın tarihi henüz değil. Aralık ayı ortasında Cenevre’de gerçekleştirilecek olan ve eş başkanlığını Türkiye’nin üstleneceği Küresel Mülteci Forumu’nda da Türkiye Suriyeliler için yapılan çalışmalara destek isteyecek.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 07:28
  1. Suriyeliler
  2. Suriyeli sığınmacılar
  3. konferans
  4. dönüş
  5. Türkiye

YORUM YAZ

  • AyşeAyşe21 dk önce
    Suriyeliler dönecek,ama nereye,Suriyeye değil,onlar için yapılacak olan bahçeli evlere,birde ekip biçecekleri yer verilecek,keşke bizim fakirimize de böyle evler verilse.
  • MalatyaMalatya45 dk önce
    Bunları bu memleketimeSokanların Allah belasını versin inşallah.suç gelenlerde değil oy verdiğim parti eyyyyyy akp oyum yok sana artık
  • Metin Metin 1 sa önce
    Defolup gitsinler artık haram zıkkım olsun Allah belasını versin inşallah bunların ve de bunları memleketime sokakların

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