0553 313 94 23

Türkiye Süpermoto Şampiyonası

- Şampiyonada üçüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı- AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu:- "İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi temsil edecek daha fazla sporcu ile dünya arenasında olacağız"

04 Ağustos 2019 Pazar 17:13
Türkiye Süpermoto Şampiyonası


UŞAK (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Yamaha R25 Cup 3. ayak yarışları Uşak'ta yapıldı.

Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde sabah saatlerinde başlayan yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Süpermoto A'da Ata Kahvecioğlu, Süpermoto B'de Ömer Utku Karpuz, Süpermoto S3'te Ares Stefan Bengiç, Süpermoto Gençler 85 cc'de Mehmet Tuğrul, Süpermoto Minikler 65 cc'de Egehan Çalhan ve Yamaha R25 Cup'ta Fazıl Erçelik birinciliği elde etti.

Yarışları AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da takip etti.

Sofuoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sporcular keşfetmek için başlatılan Yamaha R25 Cup'ı değerlendirdi. Sofuoğlu, şunları söyledi:

'Türkiye Büyük Millet Meclisinde Spora Gönül Ver Projesi'ni başlatmıştık. Bu projeye Yamaha Motor Türkiye biz de varız demişti. Türkiye'nin her yerinden gençler seçelim ve herkesin katılabileceği bir kupa yapalım o kupada da gençleri yarıştıralım demiştik. Bu kupaya binlerce talep olmuştu. Bu talepler içerisinden çok emek vererek 13 sporcu seçtik. Bugün şampiyonanın 2. yarışı Uşak'ta yapılıyor. İlk yarışta ben yurt dışındaydım katılamamıştım. Bu yarışa katıldım ve çocukları canlı izleme fırsatı buldum. Yapmış olduğumuz elemelerde de çocukları izlediğimde her birinde bir potansiyel vardı ama bugün kendilerini o kadar geliştirdiklerini gördüğümde inanın geleceğe yönelik ne kadar güzel adımlar attığımızdan emin oldum. Bu çocuklar inşallah ilerleyen yıllarda Türkiye'yi motor sporlarında dünya çapında temsil edecekler."

Daha önce Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Rodi Pak gibi sporcuları Avrupa'ya gönderdiklerini hatırlatan Sofuoğlu, "Onların her biri kendi kategorilerinde başarılı sonuçlar alıyor. Dünya şampiyonluğuna ulaşmak öyle kolay değil. Onların da zamana ihtiyacı var. Onların arkasından gelecek olan sporculara da ihtiyacımız var. Yamaha Motor Türkiye markası ile bu yatırımı yaptık. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi temsil edecek daha fazla sporcu ile dünya arenasında olacağız. Ben bu sporcuları izlerken bugün gurur duydum keşke motorum, kaskım ve tulumum yanımda olsaydı ben de onlarla piste çıksaydım dedim." ifadelerini kullandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 17:13
  1. Kenan Sofuoğlu
  2. Süpermoto
  3. şampiyona
  4. Türkiye Süpermoto Şampiyonası
  5. Uşak
  6. yarış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni
    1. Bursa Şehir Hastanesi ve..
    2. İstanbul-İzmir Otoyolu açıldı
    3. Kulağının arkasına kene tutundu
    4. Sulama kanalında kaybolan çocuğun..
    5. Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov..
    6. Samsun’da uyuşturucu ticaretine 1..
    7. Çavuşoğlu "Kriz Yönetimi ve..
    8. Muharrem Kasapoğlu: “Kulüpler ve..
    9. Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 12 yaralı
    10. Belediye başkanları ev sahipliğinden..
    11. İzmir'de korkutan deprem!
    12. Uluslararası Helal Turizm..
    13. Bursa Şehir Hastanesi ve..
    14. Hikmetli sözler en güzel cuma bayram..
    15. "Rum tarafını, Maraş sürecine dahil..
    16. Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak’ta..
    17. ABD'den tehdit! 'Boş durmayacağız'
    18. Bahçeşehir Koleji'ne ABD'li oyun kurucu
    19. Kastamonu'da trafik kazası: 4 yaralı
    20. İsrail askerleri Batı Şeria'da..
    21. Bursa’da tarihi gün
    22. Aracının arkasına bağladığı köpeği..
    23. Uzman isimden çarpıcı uyarı: Bu bir..
    24. Bursa Şehir Hastanesi’nin resmi..
    25. Devrekani’de bir ev, bir ahır ve..
    26. Filenin Sultanları, Olimpiyat..
    27. Kurbanın kesilen hangi yerlerini yemek..
    28. Akıntıya kapılan gencin cesedi bulundu
    29. Vahşice öldürülen 13 yaşındaki..
    30. Medel'den ilginç transfer yorumu
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar