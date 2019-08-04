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Türkiye, Sudan'da anayasa bildirisinin imzalanmasından memnun

Dışişleri Bakanlığı:- "Dost Sudan'da, geçiş döneminin çerçevesini düzenleyen ve istikrarın tesisine imkan verecek Anayasal Bildiri'nin, Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı temsilcilerince bugün imzalanmasından memnuniyet duyuyoruz"

04 Ağustos 2019 Pazar 20:20
Türkiye, Sudan'da anayasa bildirisinin imzalanmasından memnun

ANKARA (AA) - Türkiye, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon arasında ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisinin imzalanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dost Sudan'da geçiş döneminin çerçevesini düzenleyen ve istikrarın tesisine imkan verecek Anayasal Bildiri'nin, Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı temsilcilerince bugün imzalanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bundan sonraki aşamada halkın taleplerini hayata geçirecek kapsayıcı bir sivil hükümetin kurulması ve dost Sudan'ın bir an evvel istikrara kavuşması temennisinde bulunuldu.

- Sudan'daki anayasa bildirisi

Sudan'da, AGK ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisinin ön anlaşması bugün imzalanmıştı.

Bildirinin nihai anlaşmasının 17 Ağustos'ta imzalanacağı belirtilmişti.

Ülkedeki taraflar, 17 Temmuz'da da 39 aylık geçici ortak yönetimi kapsayan siyasi bildiriye imza atmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 20:20
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