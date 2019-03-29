TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye stratejik silahları yerli olarak üretiyor. Bu da Türkiye'yi güçlü kılan unsurlardan biri. Bunlar uluslararası alanda itibar sağlıyor." dedi.

Şentop, Tekirdağ'da Muratlı Sanayi Kooperatifi'nin onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini söyledi.

2002 yılından itibaren ülkede siyasi istikrar olduğunu anlatan Şentop, "Bu istikrarın üzerine ekonomik büyüme ilave edebilirsiniz. Bu oldu mu? Oldu. 2002’de Türkiye’nin ihracatı 32 milyar dolardı. Beş kat arttı 170 milyar doların üzerine çıktı. Dünyada birçok ülkenin gayrisafi milli hasılasından daha fazla. Yeter mi? Yetmez. Türkiye’nin ekonomik güç bakımından daha fazla büyümesi lazım." diye konuştu.

Şentop, Türkiye'de her alanda gelişmeler yaşandığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen Milli Savunma Bakanımız ziyaretime geldi, onun ifadesiyle yüzde 68’in üzerinde yerli ve milli savunma sanayisine ulaştık. Oransal olarak bunun yüzde yüz olması mümkün değil zaten. Ufak tefek önemsiz parçaları, başka ülkelerden alabilirsiniz. Önemli olan yaptığınız uçağın beynini üretebilmek. Burada önemli şey İHA’lar, SİHA'lar. Daha önce Türkiye bunları İsrail’den alıyordu, o zaman sadece istihbarat amaçlı kullanılıyordu. Ana merkezi İsrail'deydi, onlar bu araçları yönetiyordu. Gelen bilgi onlara gidiyordu, oradan bize geliyor. Bize ne kadarı geliyor bilmiyoruz, gelen de doğru mu bilemiyoruz. Daha sonra vermemeye, satmamaya başladılar. Türkiye oturdu, bunu kendisi üretti."

Türkiye'nin yerli ve milli üretim konusunda ciddi adımlar attığını aktaran Şentop, "Önce İHA'ları ürettik. Yakınlarda bir olay oldu. Terör örgütünün üst düzey isimlerinden biri araçla giderken Kandil civarında vuruldu, SİHA'yla vuruldu. Türkiye bunları yüzde yüz yerli yapıyor. Türkiye sınır ötesi operasyonlarda hedeflere kısa sürede ulaştı." ifadelerini kullandı.

Şentop, İHA ve SİHA'ların gerçekleştirdiği operasyonların yüksek seviyede isabet kaydettiğini belirterek, "Türkiye stratejik silahları yerli olarak üretiyor. Bu da Türkiye'yi güçlü kılan unsurlardan biri. Bunlar uluslararası alanda itibar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



