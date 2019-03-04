Türkiye, STEM eğitimi alanında en iyi uygulama merkezi oluyor

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitiminin kalitesini önemli ölçüde artırmayı ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan ‘STEM Eğitim Projesi’ Uluslararası Stem Eğitim Zirvesi kapsamında İstanbul’da tanıtıldı.

UNESCO, Mektebim ve INTED işbirliği ile gerçekleştirilen Proje, Türkiye’nin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirilmesini amaçlıyor. Türkiye’de eğitim sistemine yenilikler getirmek amacıyla başlatılan Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi’nde eğitim alanındaki gelişmelere dair konular değerlendirildi. Türkiye’de eğitimin kalitesini bilim ve teknolojik gelişmeler ışığında geliştirmeyi amaçlayan STEM eğitim projesi ile Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

“Türkiye’nin ilk uluslararası STEM eğitim müfredatı”

STEM eğitim projesini Mektebim Okullarıyla birlikte hayata geçirmenin Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak; “21. yüzyılda artık farklı bir dünya ile karşı karşıyayız. Bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerle şekillenmeye devam edecek bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Bu noktada STEM eğitimi, öğrencilerin bu yeni çağa ayak uydurabilmeleri ve temel yetenekleri geliştirebilmeleri adına bütün ülkelerin eğitim politikası haline gelmiş durumda. Mektebim Okulları olarak, dünyadaki tüm ülkeler tarafından Eğitim, Bilim ve Kültür konularında standartları belirleyen çatı kuruluş olan UNESCO ile birlikte ülkemizin geleceğine önemli kazanımlar sağlayacak bu eğitim projesini ülkemize kazandırmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Proje hakkında detaylar veren Sancak sözlerine şöyle devam etti: “Proje kapsamında Türkiye’de ilk kez uluslararası standartlarda akredite edilmiş, Türkiye’nin kendine özgü STEM Müfredatını, STEM Öğretmen Eğitimi Programını ve STEM Ölçme ve Değerlendirme Programını hazırlamış olacağız. 2019 yılı Eylül ayı itibariyle uluslararası STEM müfredatını, öğretmen eğitimi programını ve ölçme, değerlendirme programını Mektebim Okulları’nın tüm kampüslerinde uygulamaya başlayacağız. 2020 yılında ise Türkiye’nin 7 bölgesinde faaliyete geçecek şekilde En İyi STEM Uygulama Okulları’nın açılısını gerçekleştireceğiz. Bu programları hayata geçirmekle ülkemizdeki eğitim kalitesinin artmasına destek olurken, Türkiye’yi hem bölgesel hem de küresel anlamda UNESCO üyesi ülkeler nezdinde STEM eğitiminin önde gelen merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz."

UNESCO ile birlikte projeyi geliştiren INTED’in CEO’su Gökhan Coşkun ise STEM eğitimi adına önemli bir iş birliğine imza attıklarını ifade ederek, “Eğitim, ülkemizin bilim ve teknoloji çağında geri kalmaması ve dahası rol model bir ülke haline gelmesi adına yatırım yapılması gereken en önemli alanlardan birisi. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hamlesini gerçekleştirebilmesi için büyük düşünen, büyük hayaller kuran ve büyük işler başaran mutlu öğrenciler yetiştirmeye ihtiyacımız var. UNESCO ve Mektebim Okulları ile birlikte bu vizyonu gerçekleştirmek üzere çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz” sözlerini ifade etti.

Yapay zekâ robotu Sophia İstanbul’da

Zirvenin dikkat çeken konuklarından biri de yapay zekâ teknolojisiyle çalışan dünyaca ünlü robot Sophia oldu. STEM projesi için özel olarak Türkiye’ye gelen Robot Sophia proje hakkında görüşlerini paylaşarak; geleceği şekillendirecek çocukların bilim ve teknoloji alanlarında iyi bir eğitim almalarının önemli olduğunu söyledi. Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi kapsamında düzenlenen panelde; UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, SingularityNET CEO’su Ben Goertzel, OKRA Technology CEO’su Loubna Bouarfa ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak“Türkiye’nin Milli Eğitim ve Teknoloji Hamlesinde STEM’in Rolü” üzerine görüşlerini paylaştılar.