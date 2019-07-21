‘Türkiye, standartlara önem vermeli’

Araştırmacı gazeteci Vehbi Korkutata, uluslararası pazarlarda yer almak isteyen ekonomilerin, uluslararası standartlara uymak dışında bir seçeneğinin olmadığını söyledi. Standart hazırlama çalışmalarının Türkiye ekonomisi için büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Korkutata, “Türkiye’nin ilk Standardizasyon Strateji Belgesi bu kapsamda hazırlanmış olup Almanya, İngiltere, ABD, Çin, Rusya gibi güçlü ekonomilerde standardizasyonda farkındalığının gelişmiş ve ülke politikalarının belirlenmiş olduğunu biliyorum. Bu ülkeler, bu alanda da rekabet güçlerini arttırabilmek için, ulusal standardizasyon strateji belgeleri yayınlıyor” görüşlerini dile getirdi.

Vehbi Korkutata’nın konuya ilişkin makalesine, https://www.yeniakit.com.tr/haber/vehbi-korkutata-standart-hazirlama-calismalarinin-onemine-dikkat-cekti-850284.html linkinden ulaşmak mümkün.