0553 313 94 23

Türkiye sosyal medya kullanımında ilk 10’da

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye sosyal medya kullanımında dünyada ilk 10’da yer alıyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:28
Türkiye sosyal medya kullanımında ilk 10’da

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye sosyal medya kullanımında dünyada ilk 10’da yer alıyor.


Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan SODİGEM, kısa sürede başarılı işlere imza attı. Sosyal medyanın doğru kullanımı ve dijital dünyanın beraberinde getirdiği tehlikeler konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kurulan merkez, son olarak yine çarpıcı bir araştırmayı gözler önüne serdi. We Are Social’in dünyada ülkelerin nüfus oranlarına göre sosyal medya kullanımı çalışmasını değerlendiren SODİGEM Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeye göre Türkiye; Facebook, Instagram ve Twitter kullanımında dünyada ilk 10’da yer alıyor. ‘We Are Social 2019 Dünya İnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanıcı İstatistikleri’ne göre dünyada 4.38 milyar internet kullanıcısı bulunuyor. Bu rakamın dünya nüfusunun yüzde 56’sı olduğu görülürken dünyadaki sosyal medya kullanıcılarının sayısı ise 3.48 milyar kişi olduğu yani dünya nüfusunun yüzde 45’inin sosyal medya kullanıcısı olduğu gözler önüne serildi.


Facebook kullanımında ilk 10’dayız


İnsanların başka kişilerle iletişim kurmasını, bilgi ve fotoğraf paylaşımı yapmasını amaçlayan bir sosyal ağ olarak 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook’un dünya genelinde 2.12 milyar kullanıcısı bulunuyor. Merkezin değerlendirmesine göre Facebook kullanımında ilk 3 sırayı Hindistan, ABD ve Brezilya alırken toplamda 37 milyon kullanıcısı olan Türkiye ise 10’uncu sırada yer alıyor.


Türkiye, Twitter kullanımında 7’nci sırada


Kullanıcılarını 280 karakter ile sınırlandıran ve ‘tweet’ adı verilen gönderiler yazılabilen ve 21 Mart 2006 tarihinde kurulan Twitter’ın ise dünya genelinde 250.8 milyon kullanıcısı bulunuyor. 25 Nisan 2011 tarihinden itibaren ülkemizde de kullanılmaya başlanan Twitter’ın SODİGEM’in analizine göre Türkiye’de 8 milyon kullanıcısı bulunurken bu rakamla da dünya üzerinde 7’nci sırada yer alıyor. Burada ABD başı çekerken onu ise Japonya ve İngiltere izliyor.


Türkiye Instagram’ı sevdi


SODİGEM’in analiz değerlendirmesinde Türkiye’nin dünya üzerindeki Instagram sıralaması dikkat çekiyor. Aktif kullanıcı sayısı 894 milyonu aşan ve 5 Ekim 2010 tarihinde ücretsiz bir uygulama olarak Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram, içerisinde bulunan fotoğraf filtreleri ile kısa sürede tutuldu. 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından satın alınan Instagram’ı dünya üzerinde en çok ABD, Brezilya ve Hindistan kullanıyor. Bu platformda da 4 milyon kullanıcısı bulunan Türkiye ise, dünya üzerindeki sıralamada 6’ncı sırada yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:28
  1. fotoğraf
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GGC’den anlamlı sergi
    1. GGC’den anlamlı sergi
    2. Adıyaman’da sansar sanılan gelincik..
    3. CHP Genel Başkanlığı’ndan Bilecik’e..
    4. Üsküdar’da riskli binaların yıkımı..
    5. Bolu’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    6. POYD Başkanı Atmaca’dan tanıtım ve..
    7. İsviçre’de 2 dağcının cesedi bulundu
    8. Sabah kahvaltılı, öğlen yemekli 5..
    9. İneği ölümden kurtaran veteriner hekim..
    10. İstikbal Mobilya Kayserispor kombine..
    11. Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar..
    12. Şanlıurfa'da damdan düşen çocuk..
    13. Balkondan düşen Suriyeli çocuk..
    14. Başkan Kılca, Galericiler Sitesi..
    15. Büyük Taarruzdan kalan patlamamış..
    16. FIFA dünya sıralamasında Cezayir'den..
    17. Kuşadası Belediyesi’nden organik geri..
    18. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    19. İskoçya’dan İngiliz başbakanına rest!..
    20. İki esnaf arasında silahlı kavga: 2..
    21. Malezya’nın 640 kilometrelik demiryolu..
    22. (Özel) Bursa’da acil durum seferberliği
    23. S-400’ler Bulgaristan’ı da karıştırdı
    24. Siyonist İsrail'in gözaltı terörü..
    25. Karadağ'da ilginç müze! Bilet yerine..
    26. "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam..
    27. Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Özdemir..
    28. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 6..
    29. Türkiye sosyal medya kullanımında ilk..
    30. Bütün ülke bu anı bekliyordu! Sonuç..
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı