SİVAS (AA) - İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Büyük ülkelerin büyük imtihanları olur. Açıkçası Türkiye, son dönemde çok büyük badirelerin üstesinden geldi. İşsizlik gibi çok önemli konuda da çok büyük mesafeler kat ettik." dedi.

Uzunkaya, Sivas Valiliği Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı'nda, işsizlikle mücadelenin önemini anlattı.

Uzunkaya, "Bir ülkenin en önemli meselesi, işsizlikle mücadeledir. Bu, bizim ülkemiz için de böyle, tüm dünya milletleri ve ülkeleri açısından da durum budur." diye konuştu.

- İŞKUR 2018 yılında 1 milyon 247 bin 108 kişinin istihdamına aracılık yaptı

Türkiye'nin, dün de bugün de yarınlarda da büyük meselelerle her zaman karşı karşıya geleceğine dikkati çeken Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Büyük ülkelerin büyük imtihanları olur. Açıkçası Türkiye, son dönemde çok büyük badirelerin üstesinden geldi. İşsizlik gibi çok önemli konuda da çok büyük mesafeler kat ettik. Yani 2002'li yıllarda 24 bin 482 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249, 2018 yılında bütün zorluklara rağmen yüzde 18 gibi bir artışla 1 milyon 247 bin 108 kişinin istihdamına aracılık yapan kurum oldu. Bu istihdamın da 1 milyon 240 bini özel sektörde gerçekleşiyor. Bu rakama Sivas açısından baktığımızda da açıkçası nereden nereye geldiğimizi görebiliriz. Bu yıl itibariyle 6 bin 468 kişinin istihdamına aracılık yapan bir İŞKUR'dan bahsediyoruz."

Milletin başarısından herkese düşenin mutluluk olduğunu, bunun onurunu ve gururunu yaşayarak yeni hamleleri gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Netice itibariyle bizim rakamlarımız gerçekleştirdiğimiz rakamlardır. Bu rakamların ne kadar anlamlı olduğunu ifade noktasında da Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 3. çeyrek rakamları açıklandı. Türkiye, 3. çeyrekte 490 bin istihdam gerçekleştirdi ve yine bu dönem 788 bin kişi, Türkiye'de iş gücü piyasasına dahil oldu. Bu rakam tüm Avrupa Birliği ülkelerinde 609 bin. Almanya'sından, İngiltere'sinden, Fransa'sından ve Avrupa'nın tüm ülkelerine baktığınızda çok daha fazla kadın, genç istihdamı gerçekleştiren bir Türkiye var. Dolayısıyla biz daha büyük hedefleri gerçekleştireceğiz."

Toplantıya Vali Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve diğer ilgililer katıldı.