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"Türkiye-Somali Ortaklığı: İleriye Doğru" Forumu

Doğu Afrika Araştırma ve Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen forum, yarın başlayacak

30 Kasım 2018 Cuma 16:48
"Türkiye-Somali Ortaklığı: İleriye Doğru" Forumu

İSTANBUL (AA) - Doğu Afrika Araştırma ve Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye-Somali Ortaklığı: İleriye Doğru" forumu yarın İstanbul'da başlayacak.

Wish More Otel'de düzenlenen ve iki gün sürecek forumda "Türk-Afrika İlişkilerinin Temelleri", "Eğitim Ortaklığı İçin İşbirliği Alanları", "Kalkınmada Ortaklık ve Sürdürülebilir Etki Yaratma", "Türkiye Somali İlişkilerinde Gelecek Bakış Açısı" gibi oturum başlıkları altında çok sayıda konu uzmanlar tarafından ele alınacak.

Foruma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Somali Planlama, Yatırım ve Ekonomi Bakanı Gamal Osman'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, uzman ve bürokratın katılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 16:48
  1. Doğu Afrika Araştırma ve Kalkınma Derneği

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