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Spor Türkiye-Sırbistan maçında akılalmaz olay! Türk futbolcu tepki çekti
Spor

Türkiye-Sırbistan maçında akılalmaz olay! Türk futbolcu tepki çekti

Milli Takımın Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı maçta yenilen bir gol sırasında kramponlarını bağlayan Kenan Karaman tepkilerin odağı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 14:48:00 -
Türkiye-Sırbistan maçında akılalmaz olay! Türk futbolcu tepki çekti

A Milli Futbol Takımımızın Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında yediği ilk gol öncesi Kenan Karaman'ın kramponlarını bağladığı pozisyon dikkatlerden kaçmadı. Kosovic'in topla buluştuğu pozisyonda oyuncuya en yakım isim olan Kenan Karaman'ın kramponlarını bağlamak için eğilmesi sonrası Karadağlı futbolcu bir anda bomboş kaldı ve pozisyon golle sonuçlandı. İşte yaşananlar…

Kenan Karaman kramponlarını bağlamak isteyince...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde milli takımımız sahasında Karadağ ile 90+7'de yediği golle 2-2 berabere kaldı. Millilerimizin yediği ilk gol öncesi Kenan Karaman'ın kramponlarını bağladığı detay ise yayına yansıdı.

Bir anda bomboş kaldı

Karadağ'ın Adam Marusic'in ayağından bulduğu ilk gol öncesi Kosovic'in orta alanda topla buluştuğu sırada oyuncuya en yakın isim olan Kenan Karaman'ın kramponlarını bağlamak için eğilmesi sonucu rakip bir anda bomboş kaldı. Ardından ceza sahasına uzun bir pas atan Kosovic, Marusic'i topla buluşturdu. Marusic de düzgün bir vuruşla topu ağlarımıza gönderdi.

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