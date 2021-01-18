Türkiye sıradan bir ülke değildir

Türkiye, tarih ve medeniyetiyle, milletiyle ve milletinin inancıyla, coğrafyasıyla ve buna bağlı olarak siyasi ve ekonomik konumuyla, bunun yanında daha birçok yönüyle dünya devletleri arasında asla sıradan bir ülke değildir. Bilakis Türkiye bulunduğu konum itibariyle günümüz dünyasının baş aktörü ve yöneticisi olmak durumundadır. Türkiye’nin, dünyanın ve insanlığın içinde bulunduğu şartlar bunu zorunlu kılmaktadır. Aksi takdirde günümüz dünyasında başta Müslümanlar olmak üzere insanlığın huzur bulması mümkün olmayacaktır.

Türkiye’nin neden sıradan bir ülke olmadığı birçok başlık altında ele alınabilir. Fakat biz bu özellikleri birkaç ana başlık altında incelemeyi yeterli görüyoruz.

Bizim milletimizi millet yapan değerlerin en başta geleni elbette İslâm’dır. Türkiye’nin coğrafi konumu dışında insan faktörü ile alakalı her şeyi İslâm’la doğrudan ilgilidir. Bu milletin tarihi, medeniyeti, örf ve âdeti günlük hayatı her şeyi İslam’ın etkisi altındadır. Bu yüzden başta Avrupalılar ve diğer milletler Türk deyince önce Müslüman bir kişi anlar. Bu ülkenin düşmanları bile, bizi İslâm’dan bağımsız olarak düşünememektedirler. Dolayısıyla Türk demek Müslüman demektir. İslâm Türklerden ayrı düşünülebilir. Türkler olmasa da İslâm kıyamete kadar var olacaktır. Fakat Türkler İslâm’dan ayrı düşünülemez. Eğer düşünülürse bu Türklerin sonu yani tarihten silinmesi demektir.

İslâm Allah’ın yeryüzüne gönderdiği son din olup, kıyamete kadar İslâm da Müslümanlar da var olacaktır. Rabbimiz bunu Kur’an-ı Kerim’de “Allah katında hak din İslâm’dır.” (Al-i İmrân, 19) ayeti kerimesi ile açıkça haber vermiştir.

İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’den bugüne kadar, Allah-ü Teâlâ gönderdiği peygamberlere iman edenleri hep yüceltmiş, iman etmeyenleri de zelil etmiş ve yok etmiştir. Dolayısıyla Allah’ın bu kanunu Türkler içinde elbette geçerli olacaktır. Bu kanunun gereği olarak, tarihte Türkler İslâm’ı kabullerinden itibaren İslam’a sımsıkı sarılmışlar ve Allah da bu millete güç-kuvvet vermiş ve bu milleti dünya tarihinin dümenine geçirmiştir. Çadır devleti konumundan cihan devleti konumuna yükseltmiştir. Fakat ne zaman ki devletin ve milletin İslâm’a olan bağlılığı zayıflamış, işte o zaman zillete ve sömürüye dûçar olmuş; dünya siyasetinde esâmesi okunmayan üçüncü sınıf bir ülke konumuna düşmüştür.

Bu millet ne zaman tekrar Allah’ın ipine/dinine sımsıkı sarılırsa, o zaman yine Allah’ın yardımı yetişecek ve bu millet tarihte üstlendiği ve Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilmesiyle kaybettiği eski gücüne ve ihtişamına, Allah’ın izniyle eskisinden daha güçlü bir şekilde sahip olacaktır.