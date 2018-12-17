Türkiye'nin operasyon kararı Suudi Arabistan ve BAE'nin planını bozdu!
Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör oluşumuna yönelik operasyon yapacağının sinyalini vermesi bölgede ABD'nin kontrolünde faaliyetler yürüten Suudi Arabistan ve BAE'nin panik yapmasına sebep oldu. Ülkedeki gazetelerde Türkiye'nin operasyon yapma kararı vermesinin sebebi YPG'li teröristlere destek veren Suudi Arabistan ve BAE olarak yorumlanıyor.17 Aralık 2018 Pazartesi 08:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlere operasyon sinyali vermesi Arap dünyası tarafından da yakından takip ediliyor.
Bilindiği gibi o bölgede Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de faaliyetleri var. Suudilerin terör örgütü YPG'ye para yardımı yaptığı belirtiliyordu.
Dolayısıyla Türkiye'nin bölgeye operasyonu bölgede çıkar arayışında olan Suudiler ve BAE'yi de endişelendiriyor.
Bu yüzden ülkedeki gazetelerde terör örgütlerine operasyona karşı yorumlar yapıldı. Örneğin El Savra gazetesinde "Türkiye'nin asıl amacının Suriye'de kontrolü genişletmek olduğu ve bu yüzden operasyon yapmak istediği" yazıldı.
"Harekatın sebebi Suudi Arabistan ve BAE"
Rai Al Youm gazetesi ise, Türkiye’yi bu kez harekata iten sebebin bölgedeki Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) faaliyetleri olduğunu yazdı.
ABD'nin çıkarları endişesi
Suudi El Hayat gazetesi yazarlarından Mustafa Zeyn de, Türkiye’nin Kuzey Suriye’de bir operasyon daha yapma fikrinin ABD’nin oradaki stratejisiyle çeliştiğini yazdı.
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