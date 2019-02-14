0553 313 94 23

Türkiye sınırındaki Çobanbey'deki bomba yüklü araç saldırısı

Kilis Valiliği:- "Patlama ÖSO'nun bulunduğu kontrol noktasında olmayıp, Suriyeli yerel polislerin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşmiştir"

14 Şubat 2019 Perşembe 13:21
Türkiye sınırındaki Çobanbey'deki bomba yüklü araç saldırısı

KİLİS (AA) - Kilis Valiliğinden, Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan ve sınıra 5 kilometre uzaklıktaki Çobanbey beldesi girişindeki bomba yüklü araçla saldırının Suriyeli yerel polislerin kontrol noktasında gerçekleştirildiği bildirildi.

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yerel polis kontrol noktasını hedef alan saldırıyla ilgili yayınlanan haberlerin bazılarının hatalı olduğu belirtildi.

Saldırının Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgede gerçekleştirildiğinin anımsatıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"12 Şubat 2019 tarihinde Suriye'de Çobanbey-Bab yolu üzerinde meydana gelen patlama sonucunda olayın sıcaklığıyla resmi kurumlarca teyit edilmeden yayınlanan hatalı bilgiler bazı basın yayın organlarınca kamuoyuyla paylaşılmış olup, bu hatalı bilgilerin düzeltilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Patlama Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bulunduğu kontrol noktasında olmayıp, Suriyeli yerel polislerin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşmiştir."

Açıklamada, patlamada 2 Suriyeli yerel polis ile bir Suriyelinin yaralandığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:21
  1. açıklama
  2. Kilis Valiliği
  3. Suriye'deki Patlama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    1. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı..
    2. Putin'den Suriye'de Türkiye ile "iş..
    3. Büyükorhan’da kapanan yollar açıldı
    4. İYİ Parti FETÖ’nün çiftliğine dönüştü!
    5. Sharapova, Indian Wells'ten çekildi
    6. Red Bull Uçuş Günü'ne katılmak için..
    7. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan..
    8. Çocuklar, profesyonel sporcu ve..
    9. Kapadokya’da o otel inşaatı yıkılıyor
    10. Cibutili çocuklar şifayı Türkiye'de..
    11. Başkan Uçak’tan Alaşehir’in örnek..
    12. Sanki 28 Şubat’ı bunlar yapmadı,..
    13. Tokat’a hanımeli değiyor
    14. Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine..
    15. Türkan Erdoğan Atabeyli ASM açıldı
    16. Eve balkondan girmek isteyen çocuk..
    17. Arnavutluk Meclisinde Başbakan Rama'ya..
    18. Hızır orucu ne zaman tutulur? Hızır..
    19. Ali Koç: "Yıldırım Demirören bugünden..
    20. "Sur, Diyarbakır eskisinden daha güzel..
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir