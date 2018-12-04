Ermenistan'da Rus yapımı SU-25 savaş uçağı düştü

Rus yapımı savaş uçağı SU-25 Ermanistan'ın Türkiye sınırındaki şehri Gümrü'de düştü. Pilotlar hayatını kaybetti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrü kentindeki bir üsten havalan savaş uçağı kalkıştan 5 dakika sonra radardan kayboldu.

Savunma Bakanının Basın Sekreteri yaptığı açıklamada, Rus yapımı savaş uçağın dağa çarpıp düştüğünü ve içindeki iki pilotun hayatını kaybettiğini söyledi.

Olay ile alakalı soruşturma başlatıldı.