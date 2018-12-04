Ermenistan'da Rus yapımı SU-25 savaş uçağı düştü
Ermanistan'ın Türkiye sınırındaki şehri Gümrü'de Rus yapımı savaş uçağı SU-25 düştü. Ermenistan Savunma Bakanı Basın Sekteri, uçağın dağa çarpma sonucu düştüğünü ve iki pilotun öldüğünü açıkladı.04 Aralık 2018 Salı 13:55
Rus yapımı savaş uçağı SU-25 Ermanistan'ın Türkiye sınırındaki şehri Gümrü'de düştü. Pilotlar hayatını kaybetti.
Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrü kentindeki bir üsten havalan savaş uçağı kalkıştan 5 dakika sonra radardan kayboldu.
Savunma Bakanının Basın Sekreteri yaptığı açıklamada, Rus yapımı savaş uçağın dağa çarpıp düştüğünü ve içindeki iki pilotun hayatını kaybettiğini söyledi.
Olay ile alakalı soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ