Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...

İdlib özelinde Suriye'de büyük bir çatışma kapıya dayanmışken, bölge adeta casus kaynamaya başladı. ABD, Rusya, İngiltere, Çin, İsrail ve Suudi ajanlarının yanında Kanada istihbarat elemanları bile bölgede varlık gösterme savaşına girişti. Bölgemizdeki casus hareketliğini Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek yazdı. İşte Zeyrek'in yazısından bazı satır başları...

Türkiye-Suriye sınır bölgesi başta olmak üzere bütün Ortadoğu’da casuslar cirit atıyor. Özellikle de CIA (ABD), FSB (Rusya), MI6 (Birleşik Krallık), MOIS (İran), MSS (Çin), Mossad (İsrail), GIP (Suudi Arabistan) ajanları. Kanada istihbaratı bile bölgeyi mercek altına almış durumda.

ÇOK İLGİNÇ DENGELER OLUŞMUŞ

Tümü, Suriye genelinde devam eden faaliyetlerini bu aralar İdlib üzerine yoğunlaştırmışlar. Çok ilginç dengeler oluşmuş. Tıpkı Ridley Scott’ın yönettiği, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe ve Mark Stronggibi Hollywood yıldızlarının oynadığı David Ignatius’un romanından uyarlanmış “Body of Lies” filmindeki gibi: Dost bildiklerinin düşmana, düşman bildiklerinin müttefike dönüştüğü günlerden geçiyoruz.

FSB VE MOIS, ESED'E ALTYAPI OLUŞTURUYOR

FSB ve İran gizli servisi MOIS, Beşar Esad yönetimindeki Suriye ordusunun “son kale” olarak gördüğü İdlib’i alması için altyapı oluşturmaya çalışıyor. Bir yandan da ABD’nin Esad rejimine karşı olası harekâtını engellemek istiyor.

"ATTIĞINIZ HER ADIMI İZLİYORUZ" MESAJI

Bu çerçevede Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov’un, ABD’li yetkililerle görüşüp ABD’nin Esad’a yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi ihtimalinden duydukları rahatsızlığı iletmesi, Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova’nın ABD’nin Akdeniz’deki Cruise ve Tomahawk füzelerinin sayılarını kamuoyuna açıklaması, Washington’a verilmiş “Attığınız her adımı izliyoruz”mesajından başka bir şey değildi.

ÇİNLİ AJANLAR YAKIN TAKİPTE

Çinli ajanların gündeminde de FSB’nin yakından takip ettiği aynı örgütler (El Nusra, Heyetu Tahriru’ş Şam -HTŞ-) var. Onlar da kendi ülkelerinden gelip Suriye’de savaşan şahısların geri dönmemesi için arka kapılardan FSB ve CIA ile işbirliği yapmaya çalışıyor.

ARAP CASUSLAR NE YAPIYOR?

Arap casuslar ise bir taraftan ABD Başkanı Donald Trump’ın isteğini yerine getirip YPG’nin masraflarını karşılıyor, diğer taraftan, CIA’in gözü kulağı oluyor.