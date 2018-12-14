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Türkiye sınırına yakın bölgelerde barikat oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat nehrinin doğusunda askeri harekat düzenleneceğini açıklamasının ardından sınırın Suriye tarafında hareketlilik gözlendi- Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı ilçesinde sınır hattında toprak yığınından barikat kuruldu

14 Aralık 2018 Cuma 13:31
Türkiye sınırına yakın bölgelerde barikat oluşturuldu

MARDİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat nehrinin doğusunda askeri harekat düzenleneceğini açıklamasının ardından sınırın Suriye tarafında hareketlilik yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağız." açıklamasının ardından bölgede hareketlilik sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı ilçesinde sınır hattı boyunca bazı bölgelerde topraktan barikat kurulduğu görüldü.

Yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki toprak yığını şeklinde kurulan barikatlar sınıra 500 metre uzaklıkta bulunuyor.

Ayrıca aynı bölgede Türkiye tarafından görülebilecek büyüklükte terör örgütünü simgeleyen sözde bayraklar asıldığı, bölgede zaman zaman YPG/PKK'lı teröristlerin sivil araçlarla taşındığı gözlendi.

Bu arada, Türkiye tarafındaki güvenlik önlemleri kapsamında sınır hattında 2. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birliklerin devriyeleri sıklaştırıldı.

Nusaybin ile Kamışlı arasında bulunan sınır hattına Türkiye tarafından yasa dışı geçişler ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla güvenlik tedbirleri kapsamında duvar örülmüştü.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 13:31
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  2. Kamışlı
  3. Nusaybin
  4. Suriye
  5. toprak yığını

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