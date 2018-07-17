Türkiye sınırına askeri uçak düştü!
Türkiye sınırındaki Suriye'nin Haseke bölgesine askeri bir uçak düştü. Hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen uçağa ait en görüntüleri paylaşıldı.17 Temmuz 2018 Salı 23:44
Suriye Arap Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, kimliği belirsiz bir askeri uçak Türkiye sınırına çok yakın bir noktadaki Haseke bölgesinde düştü. Olayın bölgenin güneyinde yer alan Mshaweh köyünde yaşandığı belirtilirken, yerel kaynaklar uçağın enkazının görüntülerini paylaştı.
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