Türkiye sınırına askeri uçak düştü!

Suriye Arap Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, kimliği belirsiz bir askeri uçak Türkiye sınırına çok yakın bir noktadaki Haseke bölgesinde düştü. Olayın bölgenin güneyinde yer alan Mshaweh köyünde yaşandığı belirtilirken, yerel kaynaklar uçağın enkazının görüntülerini paylaştı.