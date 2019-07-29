Türkiye sinema seyircisi sayısı oranları yayınlandı, Bilecik sınıfta kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sinema İstatistikleri’ne göre Bilecik’te 2018 yılında sinema seyircisi sayısı oranı 159 kişi olarak belirlendi.

TÜİK sinema istatistiklerine göre 2018 yılında Türkiye’de yaklaşık 64 milyon 772 bin 380 sinema seyircisi oluştu. 2018 yılı Türkiye nüfusu ise yine TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 82 milyon 3 bin 882 kişi. Türkiye sinema seyircisi sayısı Türkiye nüfusuna bölünüp bin ile çarpılınca elde edilen değer her bin kişi başına düşen sinema seyircisi sayısını veriyor. Bu durumda Türkiye’de bin kişi başına düşen sinema seyircisi sayısı 790 olarak göze çarpıyor. Türkiye’de sinema seyircisi sayısı oranında İstanbul bin 361 kişi ile birinci; Ankara bin 197 kişi ile ikinci; Bolu bin 103 kişi ile üçüncü; Eskişehir bin 71 kişi ile dördüncü; İzmir bin 47 kişi ile beşinci ve Sakarya bin 31 kişi ile altıncı sırada yer aldı. Bilecik’te ise bu sayı 159 kişi olarak belirlendi.