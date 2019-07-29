0553 313 94 23

Türkiye sinema seyircisi sayısı oranları yayınlandı, Bilecik sınıfta kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sinema İstatistikleri’ne göre Bilecik’te 2018 yılında sinema seyircisi sayısı oranı 159 kişi olarak belirlendi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
Türkiye sinema seyircisi sayısı oranları yayınlandı, Bilecik sınıfta kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sinema İstatistikleri’ne göre Bilecik’te 2018 yılında sinema seyircisi sayısı oranı 159 kişi olarak belirlendi.


TÜİK sinema istatistiklerine göre 2018 yılında Türkiye’de yaklaşık 64 milyon 772 bin 380 sinema seyircisi oluştu. 2018 yılı Türkiye nüfusu ise yine TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 82 milyon 3 bin 882 kişi. Türkiye sinema seyircisi sayısı Türkiye nüfusuna bölünüp bin ile çarpılınca elde edilen değer her bin kişi başına düşen sinema seyircisi sayısını veriyor. Bu durumda Türkiye’de bin kişi başına düşen sinema seyircisi sayısı 790 olarak göze çarpıyor. Türkiye’de sinema seyircisi sayısı oranında İstanbul bin 361 kişi ile birinci; Ankara bin 197 kişi ile ikinci; Bolu bin 103 kişi ile üçüncü; Eskişehir bin 71 kişi ile dördüncü; İzmir bin 47 kişi ile beşinci ve Sakarya bin 31 kişi ile altıncı sırada yer aldı. Bilecik’te ise bu sayı 159 kişi olarak belirlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da nemden bunalan sahile akın etti
    1. Antalya'da nemden bunalan sahile akın..
    2. TİKA'dan Hırvatistan'da 4. Tarda..
    3. Başkent EDAŞ, hedeflerini başarıyla..
    4. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    5. En fazla kaybettiren BES fonları
    6. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    7. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    8. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı..
    9. Başkan Böcek, Tütüncü’yü ağırladı
    10. Kuzey Makedonya’da 79 kaçak mülteci..
    11. En fazla kazandıran BES fonları
    12. BES fonu istatistikleri
    13. Mutlu şehrin mutlu üniversitesinde..
    14. Masada 3 önemli konu var... Ankara'da..
    15. Üst Klasman Hakemleri sezon öncesi..
    16. Evinde uyuşturucu içiren şahıs..
    17. Çocuklar, Badminton sporuyla daha mutlu
    18. Bu laboratuvar ile 70 milyon dolar..
    19. Akkuyu NGS’nin inşaatı devam eden 1..
    20. Kategorilerine göre en fazla..
    21. Burhaniye’de camiye gelen gençler..
    22. Kategorilerine göre en fazla..
    23. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    24. En fazla kazandıran yatırım fonları
    25. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    26. Özel Sporcular IPC Gençler Dünya..
    27. Ayancık’ta festival coşkusu
    28. Gedelek’te gelenek sürüyor
    29. Bu da düğün çaycısı
    30. Mohikanlar gözünü Avrupa’ya dikti
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!