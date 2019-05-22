Türkiye-SICA Dışişleri Bakanları 3. Siyasi Forumu

GUATEMALA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) ile güçlü ilişkilerini devam ettirmeye ve SICA'nın aktivitelerini desteklemeye kararlıdır." dedi.



Türkiye-SICA Dışişleri Bakanları 3'üncü Siyasi Forumu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılımıyla Guatemala'nın başkenti Guatemala'daki Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirildi.



Forumda Türkiye ve üyeler arasında "siyasi diyalog ve iş birliği forumu"nu kuran SICA Mutabakat Muhtırası da imzalandı.



Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ve SICA Genel Sekreteri Vinicio Cerezo, forum sonunda ortak basın toplantısı düzenledi.



Forum için destek veren üyelere teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bugün yapılan açıklamalar çok ümit vadedici ve iyimserdi. Bugün Türkiye ve SICA arasında aynı zamanda da tüm ortaklarımızla iş birliğimizi güçlendirecek ve derinleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, muhtıranın taraflara yeni alanlarda iş birliği geliştirmeleri için bir yol haritası olduğunu söyleyerek, "Türkiye, SICA ile güçlü ilişkilerini devam ettirmeye ve SICA'nın aktivitelerini desteklemeye kararlıdır." diye konuştu.



- TİKA bölgedeki çalışmalarını artıracak



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bölgedeki projelerini artıracağını vurgulayan Çavuşoğlu, SICA ile blok olarak ya da üyelerle iki taraflı olarak serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini kaydetti.



Mevlüt Çavuşoğlu, "İki taraflı ticaret hacmini ve tüm ortaklarımızla yatırımın yanı sıra birçok alanda ekonomik iş birliğimizi artırmak hepimiz için iyidir. Bu verimli ve sonuç odaklı toplantı için tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum. şeklinde konuştu.



- "Türkiye bölgesel bir güç ve köprü"



Çavuşoğlu'nun ardından konuşan Guatemalalı mevkidaşı Jovel ise Türkiye'nin gözlemci ülke olarak önemini vurguladı.



Sandra Jovel, "Bölgesel bir güç ve Asya ile Avrupa arasında bir köprü olan Türkiye'nin SICA'ya 2015'te gözlemci olarak katılımı büyük bir adım oldu. SICA olarak pozitif bir ruh ve iş birliğinin önünü açan bu beraberlikten ötürü mutluyuz." ifadelerini kullandı.



SICA'nın 2010 yılında sosyal ve ekonomik katılım, risk yönetimi, iklim değişikliği, demokratik güvenlik alanlarında hedefler koyduğunu aktaran Jovel, "Daha önce Türkiye'nin de gözlemciliği ile SICA olarak önümüze koyduğumuz hedeflerin adım adım gerçekleştirildiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.



Guatemala Dışişleri Bakanı Jovel, imzalanan muhtıraya ilişkin de "üyelerin ortak ilgi alanlarında tecrübe değişimini, demokratik esaslar, hukuk devleti, insan hakları ve uluslararası hukuku önceleyerek derinleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Sandra Jovel, SICA üyelerinin Türkiye ile sağlık ve eğitim alanlarının yanı sıra jeotermal ve yenilenebilir enerji gibi önemli bölgesel ve ulusal diğer alanlarda iş birliğine devam etmesinin de öneminin altını çizdi.

- "Türkiye ile bölgenin benzerlikleri var"



SICA Genel Sekreteri Vinicio Cerezo ise üyeler arasında daha önce sağlık, kurumsal yapıların güçlendirilmesi ve güvenlik gibi konularda iş birliği alanlarının oluştuğunu hatırlattı.



Türkiye'nin gözlemciliğinde imzalanan yeni muhtıra ile bu alanların yanı sıra yeni alanlarda da üyeler için büyük imkanlar doğacağını vurgulayan Cerezo, Türkiye ve bölge ülkeleri arasındaki benzerliklere dikkati çekti.



Vinicio Cerezo, "Türkiye, Avrupa ile Asya ve doğu ile batı arasında bir köprü. Biz de Atlantik ile Pasifik okyanusları ve Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında bir köprüyüz." diye konuştu.

