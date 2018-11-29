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Türkiye sevgisini eserleriyle anlattılar

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Benim Ülkem Türkiye" yarışmasında dereceye giren uluslararası öğrencilere ödülleri verildi- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "780 bin kilometrekareden ibaret olmayan Türkiye, tüm mazlumların, tüm Hakk'a inananların ülkesidir"- UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat:- "Ülkemize gelen uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmayı, onları birbirleriyle kaynaştırmayı ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyacak vasıflı insanlar olmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz"

29 Kasım 2018 Perşembe 15:50
Türkiye sevgisini eserleriyle anlattılar

ANKARA (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) düzenlediği "Benim Ülkem Türkiye" yarışmasına katılan öğrenciler, Türkiye sevgisini şiir, hikaye ve kısa filmlerle anlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "780 bin kilometrekareden ibaret olmayan Türkiye, tüm mazlumların, tüm Hakk'a inananların ülkesidir." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Benim Ülkem Türkiye" yarışmasının ödül töreni, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu konferans salonunda gerçekleştirildi.

Bakan Turhan, kısa film kategorisinde birinciliği elde eden Demokratik Kongo vatandaşı Kasongo Kaloba Abdoulkarim'e ödülünü verdi.

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen öğrencileri gördüğünde duygulandığını belirten Turhan, "780 bin kilometrekareden ibaret olmayan Türkiye, tüm mazlumların, tüm Hakk'a inananların ülkesi. Türkiye'nin lideri, hakkı hakkın sahibine veren ve mazlumların zulümden kurtulması için mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan olan bir ülke." diye konuştu.

Dünyada barışın sağlanması için tüm insanların birbirlerini sevmesi gerektiğini belirten Turhan, "Biz yaratılanı, Yaradan'a inancımızdan dolayı seviyoruz. Bizim için nüfus kağıdında bu ülkenin vatandaşı yazması önemli değil. Bizim için insan olması, Yaradan'ın yarattığı olması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Turhan, dünyanın geleceğinin genç nesillerin elinde olduğunu vurgulayarak, "Sizler yeni bir dünya kuracaksınız. Hakkı, haklıya teslim etmek için mücadele etmeniz gerekir. Onu gerçekleştiren bir dünyanın yöneticileri olacaksınız. Bunun için çok zamanınız yok." dedi.

- "Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine vesile olduk"

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat ise Türkiye'de 143 bin uluslararası öğrenci olduğunu belirterek, "Ülkemize gelen uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmayı, onları birbirleriyle kaynaştırmayı ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyacak vasıflı insanlar olmalarına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye gelen öğrencilerin kültürel ve sosyal çevreye adaptasyon sürecini önemsediklerinin altını çizen Bolat, üç kategoride gerçekleştirdikleri yarışmayla öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine vesile olduklarını söyledi.

Kısa film, şiir ve hikaye alanlarında düzenlenen yarışmada Afganistanlı Atila Atavash, şiir; savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ali Hasan ise hikaye kategorisinin birincisi oldu.

Anadolu Ajansı Kurumsal İletişim Yöneticisi Cüneyt Can, hikaye dalında ikincilik ödülüne layık görülen Abdalatif M. J. Ömer'e ödülünü sundu.

Kısa film kategorisindeki eserleri, oyuncu İsmail Hakkı Ürün, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Yapımcılar Ertuğrul Fındık, Halis Cahit Kurutlu, Eleştirmen Murat Ayvacı, Senarist Fatih Mutlu değerlendirdi.

Hikaye kategorisinin jüriliğini, yazarlar Özcan Ünlü, Orhan Pekçetin, öğretim üyesi Bahtiyar Arslan ve eğitimci Erhan Genç yaparken, şiir kategorisinin jüri heyetinde ise şairler İsmail Kılıçarslan, Furkan Çalışkan, Raşit Ulaş Çetinkaya ve Muzaffer Serkan Aydın yer aldı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:50
  1. - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  2. Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF)
  3. UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat

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