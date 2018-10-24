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Türkiye sert çıktı Yunanistan geri adım attı!

Aleksis Çipras'ın, ülkesinin bazı bölgelerinde karasularının 6 milden 12 mile çıkarmasına ilişkin hazırlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini durdurarak, yasa tasarısı olarak meclise getirilmesini kararlaştırdığı açıklandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:45
Türkiye sert çıktı Yunanistan geri adım attı!

YUNANİSTAN, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 mil olan bazı bölgelerde karasularının 12 mile çıkarma kararından geri adım attı. Türkiye, Yunanistan'ın bu kararına sert çıkmış ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirlerin alınacağını belirterek, "Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum" demişti.

KARARNAMELERİ DURDURDU MECLİS'E SEVKEDİYOR... Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras'ın, ülkesinin bazı bölgelerinde karasularının 6 milden 12 mile çıkarmasına ilişkin hazırlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini durdurarak, yasa tasarısı olarak meclise getirilmesini kararlaştırdığı bildirildi. Çipras'ın Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği toplantıda karasularının genişletilmesi planı ve Türkiye ile ilişkiler ele alındı.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ KENDİNE BAĞLADI... Buna göre, Çipras'ın karasularının genişletilmesine ilişkin kararnameleri durdurarak, yasa tasarısı olarak meclise getirilmelerini ve diğer partilerle tartışılmasının kararlaştırdığı ifade edildi. Bakanlıkta Balkanlar, Türkiye ve Kıbrıs'a ilişkin konuların doğrudan Çipras'a bağlı olacağı kaydedildi. Çipras'ın ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul ziyaretine ilişkin hazırlıkların yapılması talimatını verdiği belirtildi.

 İSTİFA EDERKEN AÇIKLAMIŞTI... İstifa eden Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, bakanlığın devrinde yaptığı konuşmada, ülkesinin karasularını Mora ve Girit arasındaki Antikithira Adası ve iki diğer bölgede 6 milden 12 mile çıkarılması yönünde kararname hazırlandığını söylemişti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:45
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Yunanistan
  4. Aleksis Çipras
  5. Ege krizi
  6. 12 mil kararı

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