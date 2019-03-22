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Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı Palandöken’de kampta

Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı, Nisan 2019’da Amerika Aspen’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Palandöken’de kampa girdi.

22 Mart 2019 Cuma 09:32
Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı Palandöken’de kampta

Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı, Nisan 2019’da Amerika Aspen’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Palandöken’de kampa girdi.


17 yıl sonra kurulan Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı, 11 Nisan’da Amerika’nın Aspen şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılmak için Palandöken’de kampa girdi. Palandöken’de bir otel pistinde gece gündüz antrenman yapan Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımın kadrosu; Ender Alkoçlar, Cem Hakko, Üstün Özbey, Mustafa Sandal, Doruk Kaya, Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Metin Polat, Tunç Taşdemir ve Çetin Şirvani isimlerinden oluşuyor.



"Kayak sporunu Türkiye’de yaygınlaştırmak istiyoruz"


Sanatçı Mustafa Sandal gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Elimizden geleni takım olarak yapmaya çalışıyoruz. Nihayet takım olduk diyebiliriz. Bu bizim 5. kampımız. 17 yıl sonra Aspen Colorado’da Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi, bayrağımızı temsil edeceğiz. Bunun için de herkes ayrı ayrı bir gurur taşıyor. Sorumluluklarının farkında olan bir ekibiz. Elimizden ne geliyorsa maksimumda yapmaya çalışacağız. Bunları yapmamızın sebebi Türkiye’de kayak sporunu yaygınlaştırmak, bizden sonra dünya şampiyonasına gedecek olanlara bir motivasyon sağlamak için. Orada da elimizden gelenlerin en iyisini yapıp iyi bir derece ile döneceğiz" dedi.



"Daha önce Palandöken gibi bir yer görmedim"


Dünya Şampiyonası’nda yollarının zor olduğunu ifade eden yabancı Antrenör Marc Garcia ise, "Hem eğleniyoruz hem de çok ciddiyiz. Dünya Şampiyonası’na gidiyoruz. İyi bir ekibiz. Bugünden yarına şampiyon olunmaz, daha çok çalışılmalı. Bu benim için çok zaman aldı. Burada çok sabretmek gerekiyor. Buradaki kondisyonlar çok iyi. Ben Fransa’dan gelen biri olarak Erzurum’da bir altın maden var. İnanılmaz. Buraya geldiğimde Türkiye’yi tanımıyordum. Şu anda daha iyi tanıyorum. Olimpiyatlara katılma imkanınız var. 360 derece, böyle bir yer görmedim daha önce. Burada inanılmaz bir olayınız var" şeklinde konuştu.


Milli Takım, 1 hafta boyunca Palandöken’de kamp yapacak.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:32
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