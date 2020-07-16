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15 Temmuz

Türkiye semalarında 00.13’te salalar yeniden yankılandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında darbeleri durduran salâlar, 00.13’te Türkiye semalarında yeniden yankılandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Beştepe Millet Camii’nde sala okudu

Yeniakit Publisher
2020-07-16 09:17:00 -
Türkiye semalarında 00.13’te salalar yeniden yankılandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında ülke genelinde gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında, darbeleri durduran salâlar, 00.13’te Türkiye’deki 90 bin camide yeniden yankılandı.

15 Temmuz gecesi yaşadıkları tüm zorluklara rağmen darbeci hainlere karşı okudukları salalarla milleti, hukukunu ve vatanını korumaya davet eden din görevlileri, hain darbe girişiminin 4. yılında da minarelerden salaları bir kez daha okudular.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Ankara Beştepe Millet Camii’nde sala okudu.

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