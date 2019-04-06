“Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği Genelkurmay Başkanlığı tarafındandüzenlenen, “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Kurtuluş Savaşı şehidi Er Seyfullahve Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Ahmet anıldı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafındandüzenlenen, “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Kurtuluş Savaşı şehidi Er Seyfullahve Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Ahmet anıldı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan, “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında;Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Kurtuluş Savaşı şehidi Er Seyfullah (Rize) ve Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Ahmet (Kastamonu); şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anılmdı. Öğretmen Albay Erhan Altunok, şehitlerin yürek burkan hikayelerini anlattı. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.