“Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği
Genelkurmay Başkanlığı tarafındandüzenlenen, “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Kurtuluş Savaşı şehidi Er Seyfullahve Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Ahmet anıldı.06 Nisan 2019 Cumartesi 08:27
Genelkurmay Başkanlığı tarafındandüzenlenen, “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Kurtuluş Savaşı şehidi Er Seyfullahve Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Ahmet anıldı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan, “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında;Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Kurtuluş Savaşı şehidi Er Seyfullah (Rize) ve Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Ahmet (Kastamonu); şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anılmdı. Öğretmen Albay Erhan Altunok, şehitlerin yürek burkan hikayelerini anlattı. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.
YORUM YAZ