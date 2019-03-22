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Türkiye şehitlerini anıyor

Genelkurmay Başkanlığı tarafından “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında düzenlenen programda, Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı.

22 Mart 2019 Cuma 18:06
Türkiye şehitlerini anıyor

Genelkurmay Başkanlığı tarafından “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında düzenlenen programda, Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı.


Aziz şehitleri yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında,Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Mustafa, Er Mehmet’in aziz ruhları için tören düzenlendi. Kurtuluş mücadelesi şehitlerinin kahramanlıklarını Metin Yazarı ve Sunucu Albay Erhan Altunok yaptı. Altunok’un anlattıkları salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Ecdadın vatan mücadelesi yüreklerde hissedildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:06
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