Türkiye şehitlerini anıyor Genelkurmay Başkanlığı tarafından “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında düzenlenen programda, Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında düzenlenen programda, Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı.

Aziz şehitleri yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında,Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Mustafa, Er Mehmet’in aziz ruhları için tören düzenlendi. Kurtuluş mücadelesi şehitlerinin kahramanlıklarını Metin Yazarı ve Sunucu Albay Erhan Altunok yaptı. Altunok’un anlattıkları salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Ecdadın vatan mücadelesi yüreklerde hissedildi.

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