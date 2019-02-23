Türkiye şehitlerini anıyor Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliğinde Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden; Er Mevlüt ve Er Şerif’in yürek burkan hikayelerine yer verildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliğinde Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden; Er Mevlüt ve Er Şerif’in yürek burkan hikayelerine yer verildi.

Aziz şehitlerimizi yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliğinde İstanbul Çekmeköy’de, askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli ile Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan’ın şehadetlerine yer verildi. Öğretmen Albay Erhan Altunok, Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen etkinlikte ayrıca, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden; Er Mevlüt ve Er Şerif’in yürek burkan hikayelerini anlattı. Etkinliğe katılanlar duygu dolu anlar yaşadı.

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