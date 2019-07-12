Türkiye şehitlerini andı Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinden Er Kenan Cansev ve Binbaşı Ahmet Metin Sülüş için tören düzenlendi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinden Er Kenan Cansev ve Binbaşı Ahmet Metin Sülüş için tören düzenlendi.

Aziz şehitleri yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinden Er Kenan Cansev (Bartın) ve Binbaşı Ahmet Metin Sülüş’ün (İstanbul) aziz ruhu için tören düzenlendi. Etkinliği sunan Öğretmen Albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini paylaştı. Katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

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