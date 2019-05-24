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Türkiye şehitlerini andı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında,Kurtuluş Savaşı şehidi, Er Alive Birinci Dünya Savaşı şehidi Onbaşı Mustafa anıldı.

24 Mayıs 2019 Cuma 15:38
Türkiye şehitlerini andı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında,Kurtuluş Savaşı şehidi, Er Alive Birinci Dünya Savaşı şehidi Onbaşı Mustafa anıldı.


Aziz şehitlerimizi yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında,Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Kurtuluş Savaşı şehidi, Er Ali (Muğla) ve Birinci Dünya Savaşı şehidi Onbaşı Mustafa’nın (Eskişehir) aziz ruhu için tören düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Öğretmen Albay Erhan Altunok, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Bedrettin Cevherile Er Ali ve Onbaşı Mustafa’nın yürek burkan hikayelerini paylaştı.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 15:38
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