0553 313 94 23

"Türkiye seçim yapma birikimine ve altyapısına sahiptir"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil:- "Türkiye seçim deneyimine, seçim yapma birikimine ve altyapısına sahiptir. Türkiye'de yaklaşık 200 yıldır seçim yapılır"

01 Şubat 2019 Cuma 13:55
"Türkiye seçim yapma birikimine ve altyapısına sahiptir"

AMASYA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Türkiye seçim deneyimine, seçim yapma birikimine ve altyapısına sahiptir. Türkiye'de yaklaşık 200 yıldır seçim yapılır." dedi.

Erdil, Amasya Valisi Osman Varol'u ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, izleme değerlendirme projesi kapsamında Amasya'ya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin 31 Mart'ta yerel seçimleri gerçekleştireceğini hatırlatan Erdil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim süresince güven içerisinde çalışmaların sürdürülmesine güvenlik güçlerimiz katkı sağlamak zorundadır. Yasal olarak böyle bir ödevleri vardır. Bu istikamette her türlü şiddet ve güvenliği bozucu konuyu yakından takip edeceklerdir. Siyasal şiddet de dahil. Gerçi Amasya'da böyle bir sorun yok ama ülkemizin bazı bölgelerinde birtakım oluşumlar, onları siyasi parti olarak yorumlayamayacağımız oluşumlar, hatta siyasi parti adı altında siyasal şiddet ve terör örgütleri, seçim iklimini ve seçim ortamını manipüle ediliyor. Bunu devlet olarak engellemek ödevimizdir. Vatandaş özgür ortamda reyini kullanmak zorundadır. Her türlü korkudan uzak, özgürce oy kullanmak zorundadır."

- "Türkiye hiçbir ülkede olmadığı kadar başarılıdır"

Erdil, mahalli idareler seçimleriyle vatandaşların doğrudan hayatına temas eden belediye, il genel meclisi, muhtarlıkların belirlendiği dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye seçim deneyimine, seçim yapma birikimine ve altyapısına sahiptir. Türkiye'de yaklaşık 200 yıldır seçim yapılır. Özellikle Cumhuriyetle birlikte daha çok seçim yapılır. Türkiye bütün seçimleri, birkaç seçim hariç, işte 1946 seçimleri çok tartışılır, o seçimler hariç ki maalesef o seçimler çok değişik iklimlerde yapılmış. Açık oy gizli tasnif, çok güzel tanımlıyor seçim iklimini. Açıkta oy veriyorsunuz, kamu görevlilerinin önünde ve tasnif arkada gizli, kapalı kapılar arkasında oluyor. Siyasi partilerin temsilcilerinin olmadığı iklimde oluyor. Onun dışında Türkiye seçimlerde çok başarılıdır. Hiçbir ülkede olmadığı kadar başarılıdır. Yönetim iradesi, hükümet iradesi, yerel yönetim iradesi seçimle oluyor ve seçimler tartışmasız çok güzel geçiyor. Çok sembolik olaylar oluyor, asla sonucu etkilemeyecek düzeyde ki o her tarafta olabiliyor ufak tefek hatalar ama Türkiye'de o da olmuyor. Çünkü çok kurumsal, örgütlenmiş yapılarımız var. Siyasi partilerimiz çok yüksek bir duyarlılıkla seçimleri takip ediyor. Seçim ortamını, iklimini, oy verme gününü izliyor, takip ediyor ve ilgili kurumlarımız yakın takip ediyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 13:55
  1. Amasya
  2. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSYM Başkanı Aygün: "ÖABT'de soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Cevaplama süreleri de sözel alanlar için 120 dakika, sayısal alanlar için 150 dakika olacak."
    1. ÖSYM Başkanı Aygün: "ÖABT'de soru..
    2. ÖSYM Başkanı Aygün, Öğretmenlik Alan..
    3. Hareket halindeki araçta dans eden..
    4. THY, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya..
    5. "AÜ'nün amiral gemisi: AÖF sistemi"
    6. "IMF konusunun gündeme getirilmesi..
    7. Kremlin Guaido'dan mektup gelirse..
    8. Ahmet Misbah Demircan'a için veda yemeği
    9. Fenerbahçe'nin yeni transferi TFF..
    10. 2018 yılında Kudüs’te yaşananlar
    11. Özhaseki: HDP'nin değil, Kürt..
    12. 98'lik Ali Rıza dedenin Cumhurbaşkanı..
    13. Ege Denizi'nde deprem!
    14. "HDP'nin değil, Kürt vatandaşlarımızın..
    15. Genç siber güvenlik uzmanları Cyber..
    16. Turizmcilerin bahanesi kalmayacak
    17. Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul..
    18. Türk Telekom’dan son çeyrekte 2,2..
    19. Market alışverişleri abonelik..
    20. Umre'ye akın var
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!