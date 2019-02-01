Türkiye, satrançta üç büyük turnuvaya ev sahipliği yapacak





ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nın bu yıl Türkiye'de düzenleneceğini bildirdi.



Son yıllarda popülerliğini hızla artıran ve 900 bine yaklaşan lisanslı sporcu sayısı ile en çok yapılan spor branşları arasında yer alan satrançta Türkiye, uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapıyor.

Nisan ayında Antalya'da Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nı gerçekleştirecek Türkiye Satranç Federasyonu, 2019 yılında Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nı da Türkiye'ye kazandırmaya başardı.

Turnuvalarda, Türkiye'nin yetenekli sporcuları, dünyaca ünlü satranççılarla kendi ülkelerinde yarışma imkanı da bulurken, ülkelerinde madalya kürsüsüne çıkmak için mücadele edecekler.







- "Üçü de birbirinden kıymetli ve önemli"







Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılına çok yoğun bir şekilde başladıklarını belirterek, geçtiğimiz hafta Antalya'da yapılan Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası'nda yaklaşık 2 bin 300 sporcuyu ağırladıklarını söyledi.

Türkiye Kupası müsabakalarının yine Antalya'da sürdüğünü ifade eden Tulay, şöyle konuştu:

"2019 yılında üç tane uluslararası turnuva Türkiye'de yapılacak. Turnuvaların üçü de birbirinden kıymetli ve önemli. 10-23 Nisan tarihlerinde Antalya'da Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nı yapacağız. Avrupa'nın en güçlü kadın oyuncuları Türkiye'de yarışacak. Güzel bir organizasyon olması için şimdiden tüm hazırlıklarımızı yaptık. Çok yoğun bir takvimden dolayı bazı turnuvaları da aynı tarihlerde yapmak zorunda kalıyoruz. Altyapıdaki sporcularımızın çok önemli tecrübeler ve dereceler elde ettiği Dünya Okullar Satranç Şampiyonası, 17-27 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde yine Antalya'da yapılacak. Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nı da yine ülkemizin ev sahipliğinde ekim-kasım aylarında yapmayı düşünüyoruz. Çok güzel bir takım turnuvası olacak."







- "Seçici davranmaya çalışıyoruz"







Gülkız Tulay, Türkiye Satranç Federasyonunun artık her anlamda güçlü bir federasyon haline geldiğini ifade ederek, bunun en önemli göstergesinin yönetim kurulu üyelerinin hem Avrupa hem de Dünya Satranç Federasyonlarında önemli görevler alması olduğunu belirtti.

Kendisinin de aynı zamanda Dünya Satranç Federasyonu Asbaşkanı olduğunu hatırlatan Tulay, "Ülkemize uluslararası turnuvaları alırken seçici davranmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz ve kadınlarımız için önemli olan turnuvaları ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Yoksa Dünya ve Avrupa'da çok değişik kategorilerde bir sürü turnuvalar var." ifadelerini kullandı.

Tulay, 2020'de Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'nın da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını sözlerine ekledi.