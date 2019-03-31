Türkiye sandık başında
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, oyunu Aybars Ak Ortaokulunda kullandı31 Mart 2019 Pazar 10:15
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Eşi Hatice Nur Yerlikaya ile saat 09.45'te oy kullanacağı Aybars Ak Ortaokuluna gelen Vali Yerlikaya, vatandaşlarla selamlaştı.
Oy kullanacağı "1123" numaralı sandığa giden Yerlikaya, sırada bulunan vatandaşların oy kullanmalarını bekledi.
İstanbul Valisi Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın oy verme işlemini tamamlamasının ardından kendisine verilen oy pusulası ve mühürle kabine girdi.
Oyunu kullanan Yerlikaya, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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