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Türkiye sandık başında

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt'te vatandaşlar saat 07.00'den itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı- 7 ilde 2 milyon 963 bin 56 seçmen 10 bin 907 sandıkta oy kullanacak

31 Mart 2019 Pazar 07:19
Türkiye sandık başında

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt'te vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.

Doğu ve Güneydoğu ile Doğu Karadeniz’deki 32 ilde oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı.

Sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler hazırlıkları tamamladı.

Bu kapsamda Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt'te vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla sandık başına gitti.

Sınıflarda sıra bekleyen seçmenler saat 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başlarken, kimi okullarda vatandaşlar sandık başında kuyruk oluşturdu.

Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 seçmen 3 bin 636 sandıkta, Batman'da 354 bin 124 seçmen 1265 sandıkta, Bingöl'de 185 bin 419 seçmen 773 sandıkta, Elazığ'da 419 bin 71 seçmen 1654 sandıkta, Mardin'de 484 bin 284 seçmen 1834 sandıkta, Şırnak'ta 285 bin 753 seçmen 995 sandıkta, Siirt'te de 186 bin 155 seçmen 750 sandıkta oy kullanacak.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 07:19
  1. Diyarbakır
  2. Güneydoğu
  3. sandık
  4. seçim

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