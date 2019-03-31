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Türkiye sandığa gitti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Ordulular, oylarını kullanmak için sandıklara gitti.

31 Mart 2019 Pazar 08:55
Türkiye sandığa gitti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Ordulular, oylarını kullanmak için sandıklara gitti.


Tüm Türkiye’de vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanı, ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için sabah saatlerinde sandık başına koştu. Oy verme işlemi yurdun doğu kısmında saat 07.00’ de başlarken, batıda ise saatin 08.00’i göstermesiyle vatandaşlar sandığa koştu.


Büyükşehir belediye başkanlığı için beyaz, il genel meclisi için turuncu, belediye başkanlığı için mavi, belediye meclisi üyeliği içinse sarı renkli oy pusulası kullanan vatandaşlar, pusulaları tek zarfa koyarak, vatandaşlık görevini yerine getirdi.


Vatandaşlar, 31 Mart seçimlerinin vatana ve millete hayırlı olmasını temenni ederken, herkesin sandığa gitmeleri gerektiğini söylediler.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 08:55
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