"Türkiye, sanayi ve lojistikte merkez konumuna geliyor"

İSTANBUL (AA) - Cushman & Wakefield raporuna göre, Türkiye’nin teknoloji ve taşıma modlarına yönelik entegrasyonun yanında altyapı yatırımlarıyla depolama ve taşıma hizmetlerinde Avrupa, Afrika ve Batı Asya’da merkez haline gelmeye başladı.



Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından hazırlanan "Türkiye Pazar Analizleri 2019 İkinci Çeyrek Raporu” ofis, perakende, sanayi ve lojistik pazarlarındaki son durumla ilgili önemli bilgileri ortaya koyuyor.



Buna göre, yılın ilk çeyreğinde 2018'nin aynı dönemine göre cadde mağazaları ve ofis kiraları kura bağlı olarak yüzde 17,5'e varan oranlarda gerilemişti.

Gerilemenin aynı eğilimde sürdüğü ikinci çeyrek rapor sonuçlarına göre, Türkiye genelindeki ofis kiraları döviz bazında ortalama yüzde 11 düşerken, perakende pazarında da yüzde 22,5 civarı bir azalma kaydedildi.





- Avrupa, Afrika ve Batı Asya'nın lojistik merkezi Türkiye oluyor





Rapora göre, sanayi ve lojistik yatırım işlemleri ikinci çeyrekte de artış göstermeye devam etti ve temel olarak birçok arsa satın alımları gerçekleşti. İkinci çeyrekte birincil sanayi ve lojistik kiraları, İstanbul’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 düşerek 5,50 dolar oldu.

Ankara’da ise bu rakam yüzde 7,1 azalarak 3,25 dolar olarak hesaplandı. İkinci çeyrekte birincil sanayi ve lojistik kiraları, İstanbul’da 32 lira ve Ankara’da 19 lira olarak gerçekleşti.



Türkiye'nin ihracatı 2019 ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla 72 milyar dolara çıkarak, tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşırken, mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 12,10 artış gösterdi.

İthalat ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,25 azaldı.





- Ekonomi yılın ilk yarısında düzelmeler gösterdi





İkinci çeyrekte, birinci çeyrekte olduğu gibi büyük çaplı bir yatırım gerçekleşmezken, perakende yatırım faaliyetlerinin artan satılık gayrimenkuller ile ivmelenmesinin beklendiği rapora göre, ikinci çeyrekte birincil perakende kiralarındaki metrekare fiyatları, Türkiye genelinde döviz bazında yaklaşık yüzde 22,5 civarında azaldı.

Birincil perakende kiraları İstanbul’da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 azalarak 130 dolara geriledi.

İzmir’de yüzde 26,7 düşüşle 60 dolar, Ankara’da ise yüzde 19’luk düşüşle 80 dolar olarak gerçekleşti. Raporda, birincil perakende kiralarındaki metrekare fiyatları İstanbul’da 750 TL., İzmir’de 350 TL., Ankara’da ise 468 TL olarak ortaya kondu.



Rapora göre, yakın dönem görünümün kırılgan seyretmeye devam etmesine karşın, ekonomi yılın ilk yarısında düzelmeler gösterdi. Raporda, ayrıca bu düzelme doğrultusunda, yabancı yatırımcıların artan ve acil satılık gayrimenkullere olan ilgisinin ivmeleneceği ifade edilirken, geçen dönemlerde oldukça yüksek kaydedilen enflasyonun son iki ayda düşüş göstermesi ile birlikte, alışveriş merkezleri ciro endeksinin yeniden enflasyonun üzerinde seyrettiği ve endeksin orta vadede giderek yükselmesinin öngörüldüğü belirtiliyor.





- Acil satılık gayrimenkuller ofis pazarını tetikleyecek





Rapora göre 2. çeyrekte, tekrar eden İstanbul yerel seçimleri ve Ramazan Bayramı sonrasında, enflasyonda son dönem kaydedilen düşüş ve gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) görülen hafif yükseliş ile birlikte, ofis yatırımlarına olan talebin artması bekleniyor.



Acil satılık gayrimenkullerdeki artış ise kısa ve orta vadede fiyatları alıcı beklentilerine yaklaştıracağı ve ofis pazarındaki yatırım faaliyetlerini tetikleyerek ivme kazandırması öngörülüyor. Bunun yanı sıra, yılın ikinci çeyreğinde kiralama faaliyetleri kısıtlı kalmasına rağmen, beklenen talebin önümüzdeki dönemlerde, kiracı lehine ortamın yakın gelecekte devam etmesiyle artacağı tahmin ediliyor.





- Yeni kiralamalarda yüzde 50’ye yakın düşüş gözlendi





İstanbul’da ikinci çeyrekte toplam arzın, bir önceki çeyrekle aynı seviyede kalarak 6,35 milyon metrekare olduğunun belirtildiği rapora göre, 2019’un ilk yarısında gerçekleşen toplam kiralama işlemleri yaklaşık 133 bin 700 metrekare olurken, ikinci çeyrekte bu, yaklaşık 48 bin 370 metrekare olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte gerçekleşen kiralama işlemlerinde, bir önceki çeyreğe ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında sırasıyla yüzde 43,31 ve yüzde 21,56 oranlarında önemli ölçüde azalma kaydedildi.



2019 ikinci çeyrek haziran sonuçlarına göre, İstanbul Levent’te metrekare başına birincil ofis kiraları ilk çeyrekteki rakamlarla aynı seviyeyi korurken; 2018’in aynı dönemine oranla değişikliğe uğramayarak 32 dolarda kaldı. Gayrettepe’de yüzde 9,5 düşüşle 19 dolara, Maslak’ta yüzde 17,4 düşüşle 19 dolara, İstanbul Anadolu Yakası’nda ise yüzde 12’lik düşüşle 22 dolara geriledi.

Söz konusu rakamlar İzmir’de yüzde 14,3 azalışla 12 dolar olurken, Ankara’da yüzde 13,3 düşerek 13 dolar olarak hesaplandı.



Diğer yandan, TL bazında ise İstanbul Levent’te metrekare başına birincil ofis kiraları 170 TL, Gayrettepe ve Maslak’ta 105 TL olurken, İstanbul Anadolu Yakası’nda 120 TL oldu. İzmir’deki metrekare başına fiyat İstanbul Levent’teki fiyatın yarısı olan 65 TL, Ankara ise 70 TL’de kaldı.