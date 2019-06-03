Türkiye şampiyonundan Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

Okullar arası puanlı atletizm yarışmasında yıldız kızlar 60 metre kategorisinde Türkiye birincisi olan Altıeylül Ortaokulu öğrencisi Yeşim Begüm Özbek İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ı ziyaret etti.

Bursa’da 15 takımdan 181 sporcu katılımıyla gerçekleştirilen okullar arası puanlı atletizm yarışmasında yıldız kızlar 60 metrede Türkiye birincisi olan Altıeylül Ortaokulu öğrencisi Yeşim Begüm Özbek, beden eğitimi öğretmeni Burhan Atvur ve Okul Müdürü Mustafa Demir ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ı ziyaret etti. Şampiyon Yeşim Begüm Özbek’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız “Bizler, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde de en önde olmasını çok önemsiyoruz. Okullar arası puanlı atletizm yarışmasında Yıldız Kızlar 60 metrede Balıkesir’imizi ve Altıeylül Ortaokulumuzu başarıyla temsil ederek Türkiye Birincisi olan öğrencimiz Yeşim Begüm Özbek’i tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Ziyaret; İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ın Türkiye Atletizm Şampiyonu Yeşim Begüm Özbek’e forma hediye etti.