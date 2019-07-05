Türkiye Şampiyonu tekvandocu Yangın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir’i ziyaret etti

Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Ortaokulu öğrencisi Şuheda Yangın, antrenörleri ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir’i makamında ziyaret ettiler.

Mahmut Demir, öğrencisi ve antrenörlerini tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Başarılarının devamını beklediğini ve kendisini Milli Takım sporcusu olarak da görmek istediğini söyledi.

Dodurga Ortaokulu öğrencisi Şuheda Yangın 25-30 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşen 2 bin 853 sporcunun katıldığı Yıldız Türkiye Tekvando Şampiyonasında 33 kilo bayanlar da 102 sporcu içinden birincilik ile dönmeyi başarmıştı. Başarılı öğrenci bu yıl katılmış olduğu müsabakalarda iki Türkiye şampiyonluğu almıştı. Şuheda Yangın’ın 8-10 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da yapılacak Dünya Şampiyonası seçmelerine katılacağı kaydedildi.