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Türkiye Şampiyonu Seven çiçeklerle karşılandı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası sona erdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:36
Türkiye Şampiyonu Seven çiçeklerle karşılandı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası sona erdi.


Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu’nda gerçekleşen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Türkiye 1.si olan Erzurum’un Herkül’ü Milli Sporcu Gökhan Seven memleketi Erzurum’da çiçeklerle karşılandı.


Erzurum Havalimanında Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu Gökhan Seven’i, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu ve Engelliler Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt coşkuyla karşılayıp, Milli Sporcunun sevincini paylaştılar.


Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası bu yıl Çanakkale’de gerçekleştirildi. 22-24 Şubat tarihleri arasında yapılan Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Eceabat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu’nda düzenlendi. Müsabakalarda Erzurumlu Milli Sporcu Gökhan Seven de mücadele etti. Rakipleri ile zorlu ve kıyasıya mücadele maçları yapan Milli Sporcumuz Gökhan Seven Türkiye Şampiyonu olarak müsabakalara damga vurdu.


Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Gökhan kardeşimiz daha önce 6 kez Dünya, 7 kez Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonu olarak kendini ispatlamış Milli bir Sporcumuzdur. Şuan ise başarılarına Türkiye Şampiyonluğunu da ekleyip erişilmesi zor ve kırması imkânsız görülen muhteşem bir rekor’a imza atıp Muhteşem Gökhan diye anılmaya başlamıştır. Meclis Koordinatörü Keleşoğlu, Dünyada büyük olan hiçbir şey, büyük olan insanlar olmadan elde edilemez ve insanlar yalnız öyle olmaya karar verdikleri zaman, büyük olurlar. Gökhan kardeşimizde bu sözün özüdür, engellerin engel olamadığı, engelleri aşan engelli bir insandır. Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım, Gökhan kardeşimiz ise gecesini gündüzüne katarak yaptığı sportif çalışmalar ve antrenmanlardan sonra hem Türkiye’mize, hem Erzurum’umuza, hem de engelli kardeşlerimize dev bir eser bıraktı. Engelliler Meclisi olarak engelli kardeşlerimize her alanda yararlı olmanın uğraşı ve telaşı içindeyiz. Milli Sporcumuz Gökhan Seven Türkiye’nin ve Erzurumlu hemşehrilerimizin Dünya arenasında gurur kaynağıdır. Gökhan Seven kardeşimizin aynı zamanda Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimizin de üyesi olması bizlerin sevincini kat ve kat artırıp bizleri sevince boğmuştur. Kardeşimizi Can’ı gönülden tebrik ederiz. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak var olan tüm imkan ve desteğimizle Milli Sporcumuzun yanında ve desteğindeyiz diyerek sözlerini tamamladı.”


Bir sonra ki hedefinde Olimpiyatlara katılmak olduğunu ifade eden Gökhan Seven, “Her müsabaka öncesinde bana her zaman yardımları, destekleri, ilgi, alakaları, moral ve motivasyonlarından dolayı Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu’na teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:36
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