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Türkiye şampiyonu liseliler coşkuyla karşılandı

Aydın’da yapılan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nı kazanarak büyük bir başarıya imza atan Elazığ Kara Karakaya Spor Lisesi Takımı şehre gelişinde coşkuyla karşılandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:09
Türkiye şampiyonu liseliler coşkuyla karşılandı

Aydın’da yapılan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nı kazanarak büyük bir başarıya imza atan Elazığ Kara Karakaya Spor Lisesi Takımı şehre gelişinde coşkuyla karşılandı.


Okul Sporları Genç Erkekler Futbol Ligi final grubunda Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi, Kuşadası Karova Stadı’ndaki final maçında Konya Spor Lisesi’ni mağlup ederek şampiyon odu. Şampiyona sonrası kente gelen takım Elazığ Havalimanınabüyük bir coşkuyla karşılandı. Öğrencileri Havalimanında başta aileleri olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtük, ASKF Başkanı Mustafa Gür, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Samet Eren, Kaya Karakaya Spor lisesi öğretmenleri ve öğrenciler karşıladı.Karşılamadahalk oyunları ekibi de yer aldı.


Kaya Karakaya Spor Lisesinin geçen hafta yapılan müsabakalar sonucu Türkiye şampiyonası için Kuşadası’na gittiğini anımsatan İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, “Zaten inanmak başarmanın yarısıdır. Bizler çocuklarımıza güveniyorduk sağ olsunlar bu güvenimizi boşa çıkarmadılar. İnandılar inanmanın sonucunda bu başarıyı gerçekleştirdiler. İnşallah dünya kupasını da alacağız. Bu öğrencilerimizi en güzel şekilde yetiştirip Elazığ’ımızın alt yapısını da oluşturmuş olacağız” dedi.


Çok zor bir süreç olduğunu ifade eden Takımın Teknik Direktörü Ümit Tekoğlu ise, “İmkansızlık ve zorluklara rağmen bunu başardık. Bu kupayı ve başarıyı Elazığ gençlerimize armağan ediyoruz. Ülkemizi en iyi temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hedefimiz dünya kupası” diye konuştu.


Takımın kaptanlığını yapmaktan çok gurur duyduğunu dile getiren Halil İbrahim Ünver’de, “Bu kademeye gelene kadar hiç bir şeyimiz kolay olmadı. Çok zor aşamalardan geldik. Oyun felsefemiz aynı maç senaryolarımız farklıydı. Her maç üstüne koyarak gittik. Elazığ’ın gençlerine gerçekten güvenilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.


Öteyandan takımın, 4-6 Nisan tarihlerinde Sırbistan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:09
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