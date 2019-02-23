"Türkiye, sahip olduğu spor tesisleriyle dünyanın ilerisinde"





ÇORUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye, sahip olduğu spor tesisleriyle hem Avrupa'nın hem de dünyanın ilerisinde." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Çorum'un Sungurlu ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı İlyas Özkan'ın seçim bürosunu ziyaret etti.

Burada vatandaşlara hitap eden Kasapoğlu, yerel yönetimlerle iş birliğini çok önemsediklerini, belediyelerle iş birliği içerisinde ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Sungurlu'ya yüzme havuzu, güreş eğitim merkezi ve spor sahaları yapacaklarını anlatan Kasapoğlu, 31 Mart'taki seçimlerde AK Parti'nin Sungurlu Belediye Başkan adayı Özkan'a destek istedi.

Türkiye'de 2002 yılında bugüne kadar güzel işlere imza atıldığını, AK Parti'nin ışığının tüm ülkeyi aydınlattığını vurgulayan Kasapoğlu, ekonomi, sanayi, eğitim, ulaştırma, sağlık, spor gibi pek çok alanda devrim niteliğinde işlere imza atıldığına işaret etti.

Gençler için çok ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Sporcularımız için çok ciddi tesisler yaptık. Türkiye'nin 2002'de sahip olduğu spor tesisi sayısı bin 500 iken, şimdi 5 bine yakın spor tesisi bulunuyor. Buna yerel yönetimler ile kamu kurumlarının inşa ettikleri dahil değil. Onları da ilave edersek, bu rakam iki katına çıkar. Türkiye, sahip olduğu spor tesisleriyle hem Avrupa'nın hem de dünyanın ilerisinde. Bakanlık olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlçede esnaf ziyareti de yapan Kasapoğlu, bir kahvehanede vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.





- "Amacımız, gençlerimizi yarınlara daha donanımlı yetiştirmek"





Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra Çorum il merkezine geçerek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kasapoğlu, bir süre önce il başkanlığına atanan Yusuf Ahlatçı'yı tebrik ederek, görevinde başarı diledi.

Toplantı salonunda partililerle bir araya gelen Kasapoğlu, bakanlığın Çorum'daki yatırımlarını anlattı.

Bugüne kadar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Çorum'un gençleri için eğitim ve spor alanı başta olmak üzere çok ciddi tesisler inşa etme imkanı bulduklarını belirten Kasapoğlu, "Amacımız, gençlerimizi yarınlara daha donanımlı yetiştirmek. Bunun için her türlü imkanı seferber ettik." şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, esnaf ziyaretinde de bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Bir leblebici dükkanına giren Kasapoğlu, beyaz önlük giyerek, vatandaşlara makinede kavrulan sıcak leblebiden sundu.

Kasapoğlu, iş adamı İsmet Şamlı'nın Ulucami'de kılınan cenaze namazına da katıldı.

Kasapoğlu'na ziyaretlerinde, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül eşlik etti.



