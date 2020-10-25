'Türkiye sahip çıkarken, diğer Türk Cumhuriyetleri ne yapıyor?'

Bugün İslam Ülkelerine şöyle bir baktığımız da görünen manzara tam bir perişanlık arz etmektedir. Bir kısmı istisna tutulacak olursa, bütün İslam Ülkeleri birbirleri ile mücadele halinde bulunmaktadır. Bu da yetmiyormuş gibi, maalesef bazıları da Batının uşaklığına soyunup, Siyonist İsrail’le bile iş birliği yapmaktan imtina etmemektedirler. İşin daha da üzücü tarafı ise, bazı İslam Ülkeleri açıktan Türkiye düşmanlığı yapmaktadırlar. O Türkiye ki, Dünyanın neresinde haksızlığa maruz kalan, ezilen bir mazlum varsa onların yardımına hiçbir karşılık beklemeden koşmaktadır.



Türkiye sahip olduğu kıt imkanlara rağmen, din kardeşlerine ve Azerbaycan’a yardım etmeye gayret ederken, diğer Türk Cumhuriyetleri ne yapıyor?