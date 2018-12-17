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"Türkiye sağlıkta birkaç milyar kişiye hitap ediyor"

Somali National University Rektör Danışmanı Dr. Metin Gürsan:- "Türkiye, sağlık turizmi konusunda birkaç milyarlık kitleye hitap etmektedir. Son zamanlarda Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığının gayretli çalışmalarıyla sağlık turizmi çalışmaları şekillenmektedir"- Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu: - "Sağlık turizminde en başta dil probleminin çözülmesi gerekiyor. Ulaşım konusunda da kolaylık sağlamak gerekir. Hastaları ülkemize A sınıfı acenteler getirmelidir"

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:01
"Türkiye sağlıkta birkaç milyar kişiye hitap ediyor"

İSTANBUL (AA) - Somali National University Rektör Danışmanı Dr. Metin Gürsan, Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda birkaç milyarlık kitleye hitap ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının desteği, Dünya İslam Sağlık Birliği ve Sağlık-Der'in iş birliğiyle "İslami Çevrede Sağlıkta Kalkınma" temasıyla Harbiye Askeri Müzesi'nde düzenlenen 3. Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi ve Fuarı'nın son gününde, Dünya İslam Sağlık Birliği Sağlık Turizmi Forumu gerçekleştirildi.

Foruma başkanlık yapan Somali National University Rektör Danışmanı Dr. Metin Gürsan, sağlığın seyahatle birleştirilmesiyle sağlık turizminin oluştuğunu söyledi.

Türkiye'de devlet ve üniversite hastanelerinin büyük gelişim sağlandığı için yurt dışına açıldığını dile getiren Gürsan, şunları kaydetti:

"Döviz getirici teşviklerle beslenen bir yapı olması dolayısıyla sağlık turizmi Türkiye'de önemli hale geldi. Türkiye sağlık turizmi konusunda birkaç milyarlık kitleye hitap etmektedir. Bu durumda Türkiye'nin hem kültürel değerleri hem de sağlık değerleri ön plana çıkmaktadır. Özellikle kaplıcalarla zengin İç Anadolu Bölgesi kendi faaliyetlerini yürütmekte. Ne yazık ki gerek üniversite gerek kamusal alanda iş birliği eksiklikleriyle bunlar bir bütünlük arz etmemektedir. Son zamanlarda Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığının gayretli çalışmalarıyla sağlık turizmi çalışmaları şekillenmektedir."

Metin Gürsan, sağlıkta kalkınma sağlanırken etik olan değerlerin ve geleneklerin korunması gerektiğini vurgulayarak, sağlık turizminde lisan konusunun da önemli olduğunu söyledi.

- "Sağlık turizmi noktasında ciddi atılım oldu"

Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, sağlık turizminin tüm dünyada 30 milyon insanın sağlık için seyahat ettiği bir sektör olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Kadiroğlu, sağlık turizminde 500 milyar dolarlık potansiyel olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"2030'larda bu potansiyelin 1 trilyon dolara kadar ulaşacağı ifade edilmektedir. Bugüne kadar çeşitli acenteler veya tanıdıklar vasıtasıyla sağlık tedavilerinin hem kaliteli hem ucuz olması nedeniyle İngiltere'den Afrika ülkelerine, Türki Cumhuriyetlerden Balkan ülkelerine kadar çok büyük bir alanda insanlar ülkemizi tercih ediyorlar. Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hastanelerin kalite standartlarını yakalaması konusunda önemli adımlar atıldı. En son yayımlanan Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon 5 ile yüksek puan alan hastaneler sağlık turizmi yapmaya hak kazandı."

Türkiye'de sağlık turizmi noktasında ciddi atılım olduğunu vurgulayan Kadiroğlu, Dicle üniversitesi Hastanesinin de 2007 yılında sağlık turizmi yetki belgesi aldığını hatırlattı.

Kadiroğlu, Diyarbakır'ın 12 ülkeye 1 saat, 57 ülkeye de 4 saatte ulaşım mesafesinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sağlık turizminde en başta dil probleminin çözülmesi gerekiyor. Ulaşım konusunda da kolaylık sağlamak gerekir. Hastaları ülkemize A sınıfı acenteler getirmelidir. Bu acenteler hastanın ülkesindeki bilgileri, geldiği hastaneye bildirmeli, hastanın kabulünden sonra transfer işlemleri en güvenli yolla yapılmalı. Hasta kapıda karşılanacak, gerekli tetkikler yapıldıktan sonra tedavisi bittikten sonra şifa bulmuş şekilde acenteye teslim edilecek. Tedaviler bittikten sonra hastanın tedavi giderleri kuruma yatırılacak böylelikle tedavi güvenilir bir şekilde tamamlanacak."

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da Türkiye'nin birçok yerinin modern tıbbın yanı sıra geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında da büyük potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:01
  1. Ali Kemal Kadiroğlu
  2. Dünya İslam Sağlık Birliği Sağlık Turizmi Forumu
  3. Metin Gürsan

YORUM YAZ

  • Mehmet DemirtasMehmet Demirtas56 dk önce
    Sanırım yorum yanlış başlığın altına gitti.. Okuyuculardan şimdiden özür dilerim..
  • Mehmet DemirtasMehmet Demirtas58 dk önce
    Cok özür dilerim ama.. Zengin iflas eder sokak simitcisi değil.. Çeviremediğin borç yükünün tamamı 1 milyon dolar.. Ben ameleyim.. Kendi oturdugum dairenin içinde olduğu binayı aldım.. Heryer kredi veriyor .. En cazip ödeme planı olanı kendim seçtim.. Mebla efsane adamın borc dediğinin yarısı.. Gel çalış gardaş.. Demek gastronomi sana göre bir sektör değil..

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