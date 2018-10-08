Türkiye, S. Arabistan'dan konsolosluğu arama izni istedi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha dışarı çıkmayan Cemal Kaşıkçı'nın akibeti bilinmiyor.

Türkiye izin talep etti

Türkiye, Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda arama için izin talep etti. Talep ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'ye iletildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisini Bakanlığa dün davet etmiştir. Kendisine soruşturma sürecinde tam bir işbirliği içinde olmayı beklediğimizi iletmiştir" denildi.