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Türkiye S-400'den vazgeçsek dahi... F-35'lerde İsrail parmağı

Habertürk yazarı Serdar Turgut, Türkiye ile ABD arasında yaşanan F-35 gerginliğiyle ilgili olarak "Biz S-400'leri almaktan vazgeçsek dahi İsrail ve buradaki evanjelist Neo-Con işbirliği bunu başka şeyler uydurarak engellemeye çalışacak" dedi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 18:07
Türkiye S-400'den vazgeçsek dahi... F-35'lerde İsrail parmağı

Serdar Turgut, Habertürk'te "S-400'den vazgeçsek dahi F-35'i vermemeye çalışacaklar, nedenini açıklayayım isterseniz" başlığıyla yayımlanan yazısına, "Türkiye ile ilgili kararların alındığı Washington birimlerinde ve yönetimde adeta bir tiyatro oynanıyor" ifadesiyle başladı.

Turgut yazısına şöyle devam ediyor:

"Oyuncuları Amerikalı bu tiyatronun ama senaryoyu yazan ve yönetmeni İsrail. Oyuncular iş Türkiye’ye gelince kendilerine verilen senaryodaki cümleleri ezberden okuyorlar. 'S-400 füzelerini alırsanız bunlar F-35'ler ile bir arada olamazlar, uçakların korunması delinmiş olur ve bu da ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına karşıdır. Bu yüzden S-400 alındığı taktirde, bizden F-35’leri almanız mümkün değil hatta ilave olarak size karşı bazı yaptırımlar da uygularız' deyip duruyorlar aylardır. Tiyatro güzel ama oyuncuları dahi sıkmaya başladı. Çünkü dediklerinin yalan olduğunu onlar da iyi biliyorlar."

Habertürk yazarı Turgut, gerçeklerin çok farklı olduğunu, S-400'ün sadece bir bahaneden ibaret olduğunu ve evanjelist Neo-Con'ların Türkiye düşmanlığından bahsediyor.

Yazısında İsrail'e yakın bu grubun, İsrail ve Suudi Arabistan işbirliği ile bölgede kurulmasına çalışılacak yeni düzenin planını, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'a yazdırıldığının altını çiziyor ve köşe yazısını şu şekilde sonlandırıyor:

Güçlenecek Türkiye korkusu

"O plan öyle adaletsiz ve haksızlıklarla dolu ki tepki olur diye açıklanması sürekli erteleniyor.

İlk önce Ramazan ayından önce açıklanacaktı sonra da Ramazan'ın bitmesinin beklenmesine karar verildi.

İsrail Amerika'ya yaptırdığı plana Türkiye'nin karşı durmasından çekiniyor.

Bunu güçlü bir Türkiye'nin yapmasını hiç istemiyor.

Ve İsrail F-35'leri alacak Türkiye'nin daha da güçleneceğini bildiğinden, "Ne olursa olsun bunları Türkiye’ye vermeyin" diyor yönetime. S-400 bağlamında F-35 teslimat işi bu yüzden çıkmaza sokuldu.

Ama biz S-400'leri almaktan vazgeçsek dahi İsrail ve buradaki evanjelist Neo-Con işbirliği bunu başka şeyler uydurarak engellemeye çalışacak.

Amaçları ne olursa olsun Türkiye daha güçlenmesin ve F-35'ler de verilmesinden ibaret.

Bize çıkarılan ekonomik zorlukları da bu bağlamda ele alıp değerlendirmekte yarar var."

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 18:07
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  12. DÜNYA Haberleri

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