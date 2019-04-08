Türkiye-Rusya ÜDİK Toplantısı

MOSKOVA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Mevcut durumun muhasebesini yapıp gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin basına açık bölümünde açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyinin (ÜDİK) sekizinci toplantısı için Rusya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Putin'e sıcak ve samimi misafirperverliği için teşekkür etti.

Erdoğan, 7. Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı sonrasında Putin ile değişik vesilelerle bir araya geldiğini, ilgili bakanların ve yetkililerin de birbirleriyle temas halinde olduklarını anımsattı.

- "Rusya'da bin 300 yatırımcımız bulunuyor"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelinin atıldığını ve TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın deniz kısmının tamamlandığını dile getiren Erdoğan, "Bu yıl sonu itibarıyla da TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın kara kısmını tamamlamayı hedeflemiş bulunuyoruz. Geçen sene 6 milyon Rus vatandaşını ülkemizde misafir ederek birlikte yeni bir rekora imza attık ve turizmde Rusya birinci sırada. İş adamlarımız Rusya'ya olan katkılarını sürdürdüler ve bin 300 kadar iş adamımız şu anda Rusya'da yatırımcı olarak bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde Rusya'da bir Türk şirketi tarafından bir Alman otomotiv firması için inşa edilen fabrikanın açılışını Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bu yıl ayrıca resmi açılışı Bolşoy Tiyatrosu'nda yapılacak Kültür ve Turizm Yılı'nı çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Az evvel yaptığımız ikili görüşmede bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu sırada bakanlarımız da kendi mevkidaşlarıyla bir araya geldiler. Şimdi hep birlikte genel bir değerlendirmede bulunacağız ve aramızdaki özellikle de ikili ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 15 artışla 26 milyar dolara ulaşmışken hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmaktır. Mevcut durumun muhasebesini yapıp gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz. Gerek stratejik gerek askeri gerek ekonomik, ticari, kültürel bütün bu alanlarda çalışmalarımızı gayretle devam ettireceğiz. Toplantımızın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, teşekkür ediyorum."



