Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı ertelendi

ANKARA (AA) - Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 18 Mart'ta yapılması planlanan 7'inci toplantısının ertelendiği bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 18 Mart'ta Antalya'da yapılacağı duyurulan Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı vesilesiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret ertelendi. Toplantının yapılacağı tarihin henüz netleşmediği belirtildi.



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