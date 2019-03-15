Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı 18 Mart'ta yapılacak Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı 18 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un başkanlığında düzenlenecek toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak

ANKARA (AA) - Türkiye - Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısı 18 Mart'ta Antalya'da gerçekleşecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısı 18 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un başkanlığında gerçekleşecek toplantıda, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülülüyor. Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2019-2020 İstişare Planı imzalanacak.

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