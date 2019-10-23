Türkiye-Rusya mutabakatının ardından ABD hemen harekete geçti ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral François Lecointre ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Carter ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda sağlanan Soçi Mutabakatı'nın açıklanmasının ardından gelmesi ise dikkat çekti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, Fransız ve İngiliz mevkidaşları ile Orta Doğu'yu görüştüğü belirtildi. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, Orgeneral Milley, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral François Lecointre ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Carter ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Albay Halfhill iki görüşmeye ilişkin de "Komutanlar, Orta Doğu'daki mevcut güvenlik atmosferini görüştüler." açıklamasını yaptı. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmadan sonra yapıldı Görüşmenin Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda sağlanan Soçi Muhtırası'nın açıklanmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Soçi Muhtırası gereğince ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütü Türkiye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğe çekilecek. ABD'nin aynı zamanda bölgedeki askerlerini çekerken Deyrizor'daki petrol kuyularının bulunduğu bölgede 200 civarında asker bırakması konuşuluyor.

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