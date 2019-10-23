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Türkiye-Rusya mutabakatının ardından ABD hemen harekete geçti

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral François Lecointre ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Carter ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda sağlanan Soçi Mutabakatı'nın açıklanmasının ardından gelmesi ise dikkat çekti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 07:58
Türkiye-Rusya mutabakatının ardından ABD hemen harekete geçti

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, Fransız ve İngiliz mevkidaşları ile Orta Doğu'yu görüştüğü belirtildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, Orgeneral Milley, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral François Lecointre ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Carter ile telefonda görüştüğünü açıkladı. 

Albay Halfhill iki görüşmeye ilişkin de "Komutanlar, Orta Doğu'daki mevcut güvenlik atmosferini görüştüler." açıklamasını yaptı.

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmadan sonra yapıldı

Görüşmenin Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda sağlanan Soçi Muhtırası'nın açıklanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Soçi Muhtırası gereğince ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütü Türkiye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğe çekilecek.

ABD'nin aynı zamanda bölgedeki askerlerini çekerken Deyrizor'daki petrol kuyularının bulunduğu bölgede 200 civarında asker bırakması konuşuluyor.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 07:58
  1. Mark Milley
  2. ABD
  3. Rusya
  4. Türkiye
  5. Suriye
  6. anlaşma

YORUM YAZ

  • Burak GüzelBurak Güzel20 sa önce
    Güzel anlaşma; pkk 30 km çekilecek, sınırın dışını esad yönetecek içini putin, peki biz .oku neden yedik diye bir fıkra vardı, hakkaten neden yedik
  • ihsanihsan22 sa önce
    hadi ordan pislikler
  • AlperAlper1 gün önce
    30 km,ABD 32 demişti ama okadar bile vermemişler.Peyrol kuyuları,PKK ya mı kaldı?S400 kumandası bi de dost? Rusyada.
  • Ali kaptanAli kaptan1 gün önce
    3. Kez itilaf ve ittifak grupları oluşuyor. İnşallah sonu hayırlı olur.

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