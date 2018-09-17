Türkiye-Rusya mutabakatına ilk tepki BM'den geldi

Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptıkları görüşme ve liderlerin İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BAŞKAN ERDOĞAN VE BAŞKAN PUTİN'İN YAPTIĞI TOPLANTI ÇOK ÖNEMLİ"

Dujarric, "Başkan Putin ve Başkan Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli bir toplantı ve umarız İdlib'deki sivillere olumlu etkisi olur. İdlib'de siviller büyük tehlike altında" ifadesini kullandı.