0553 313 94 23

Türkiye-Rusya mutabakatına ilk tepki BM'den geldi

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleştirilen Soçi Zirvesi'nde varılan anlaşmaya ilk tepki BM'den geldi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 21:32
Türkiye-Rusya mutabakatına ilk tepki BM'den geldi

Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptıkları görüşme ve liderlerin İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BAŞKAN ERDOĞAN VE BAŞKAN PUTİN'İN YAPTIĞI TOPLANTI ÇOK ÖNEMLİ"

Dujarric, "Başkan Putin ve Başkan Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli bir toplantı ve umarız İdlib'deki sivillere olumlu etkisi olur. İdlib'de siviller büyük tehlike altında" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 21:32
  1. Putin
  2. Türkiye
  3. suriye
  4. idlib
  5. soçi
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. BM

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    20 yıllık savaş son buldu! Türkiye'den ilk mesaj
    1. 20 yıllık savaş son buldu! Türkiye'den..
    2. Fındık atıklarıyla gelen mucize!..
    3. Kendine engel olamama hastalığı
    4. 1. Lig'de hakeme yumruk! Maç tatil..
    5. WhatsApp kullananlar dikkat! Karanlık..
    6. Vatikan o başpiskoposu men etti!
    7. Terör devleti İsrail, katil Esed..
    8. Türkiye-Rusya mutabakatına ilk tepki..
    9. Valilik açıkladı! Zehir tacirlerine..
    10. Cansu Canan Özgen Habertürk'e veda etti
    11. Rus senatörden dikkat çeken İdlib..
    12. Fatih Portakal'dan ayrılık açıklaması
    13. Göz çapaklanmasına karşı ıhlamur
    14. Unutkanlığa karşı alınabilecek..
    15. Dijital göz yorgunluğu nedir?
    16. Bitter çikolatanın 4 önemli faydası
    17. Bu alışkanlıklar üreme sağlığını..
    18. Lor peyniri vücut için önemli besinler..
    19. Bursa'da meydana gelen toplu balık..
    20. Saç koparma hastalığı nedir?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?