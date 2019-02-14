0553 313 94 23

Türkiye-Rusya-İran ortak açıklaması: "(Liderler) Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir"

14 Şubat 2019 Perşembe 18:30
Türkiye-Rusya-İran ortak açıklaması: "(Liderler) Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu: “CHP’li bir belediye Ankara için kabus olur”
    1. Bakan Soylu: “CHP’li bir belediye..
    2. GRAFİKLİ - Türkiye-Rusya-İran Üçlü..
    3. Baba ve kızı, uyuşturucu ticaretinden..
    4. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    5. İzmir'de denizde ceset bulundu
    6. Manisa'da otomobil ile kamyonet..
    7. Mehmet Aslan kimdir? İYİ Parti..
    8. Vali Aykut Pekmez şehit ve gaziler..
    9. Akıma kapılarak yaralanan Alim, 14..
    10. Kütahya'da kar yağışı
    11. Maduro ve Guaido destekçileri yeniden..
    12. Forum Çamlık’ta ’Sevgililer Günü’ne..
    13. Eskişehir’de yarın okullar tatil mi?..
    14. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2018’de..
    15. Antalya'daki kuyumcu cinayeti..
    16. "Olabildiğince tarımsal üretim..
    17. Yıldız Dağı, snowbaoard yarışlarına ev..
    18. İş merkezinden atlayan şahıs hayatını..
    19. 1 kişinin öldüğü kazada sürücüye 3 yıl..
    20. Kerkük'te Türkiye vizesi başvuru..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı