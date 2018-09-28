“Türkiye-Rusya ilişkileri yeni bir tarihin başlangıcı olacaktır”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Rusya Devlet Duması’nda Türk ve Rus diplomatlara hitap etti:

“İki ülke arasındaki siyaset, ticaret ve turizm ilişkilerinde varılacak seviye; iki ülke için olduğu kadar bölgenin ve dünyanın da güvenliğine ve refahına katkıda bulunacak, yeni bir tarihin başlangıcı olacaktır.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu telekonferans yoluyla katılımcılara hitap ederken Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen toplantıda bulundu. Toplantıya ayrıca Azerbaycan Karabağ gazisi ve 'Azerbaycan Bayrağı Madalyası' sahibi İbad Hüseyinli de katıldı.

“DEVLET BAŞKANLARIMIZ SAYESİNDE, İLİŞKİLERİMİZ OLMASI GEREKEN YERDEDİR”

Türkiye – Rusya arasındaki ilişkilerin öteden beri ekonomi, ticaret, enerji ve turizm alanlarında süregeldiğini, 2016 yılının ikinci yarısından itibaren de iki ülke liderlerinin tesis ettiği ikili diyaloglarla ilişkilerin kurumsallığını en üst seviyelere çıkarıldığını belirten Yalçın Topçu “ikili planda işbirliği odaklı bir seyir izleyen Türkiye-Rusya ilişkileri, Suriye krizi ile alakalı askeri hareketlilikler neticesinde ciddi bir sınanmaya maruz kalmışsa da, Türk ve Rus halklarının ortak arzusu ve yüksek feraseti ile birlikte, ülkelerimizin yönetiminde bulunan seçilmiş devlet başkanlarımızın yüksek siyasi başarıları sayesinde ilişkilerimiz olması gereken yere gelmiştir” şeklinde konuştu.

“BİRBİRLERİNİN EVLERİNİ ZİYARET EDEN İNSANLAR BİRBİRLERİNE YUMRUK SIKMAZ”

Turizm, ticaret ve kültür ilişkilerinin devletlerarası meselelerin sihirli anahtarı olduğunu belirten Topçu “2018 yılı sonunda ülkemize gelen Rus turist sayısının 5 milyonu aşacağı hesaplanıyor. Rusya’ya giden Türk turist sayısında da ciddi artış olduğu belirtiliyor. Turizm, halkların birbirini tanımasına vesile olan, aynı zamanda güven ve refah düzeylerini artıran önemli sosyal ve ekonomik bir ilişkidir. Birbirleri ile alışveriş yapıp, birbirlerinin evlerini ziyaret eden insanlar birbirlerine yumruk sıkamaz ve kavga etmezler” dedi.

“İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ YENİ BİR TARİHİN BAŞLANGICI OLACAKTIR”

“Bu konferansın, ilişkilerimizin ve işbirliğimizin en yüksek seviyeye çıkmasına vesile olmasını diliyor, Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyal münasebetlerin artarak sonsuza kadar devam etmesini diliyorum. Bütün kalbimle inanıyorum ki; iki ülke arasındaki siyaset, ticaret ve turizm ilişkilerinde varılacak seviye; iki ülke için olduğu kadar bölgenin ve dünyanın da güvenliğine ve refahına katkıda bulunacak, yeni bir tarihin başlangıcı olacaktır.”

“BİRLİKTELİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİLMELİ”

Metin Gündoğdu Türkiye-Rusya ilişkilerinde güçlenen sürecin daha etkin hale getirilmesi gerektiğini belirterek ”ekonomik anlamda iki ülke arasındaki ilişkilerin de gelişmeye başladığı bu dönemde ticaret hacminin iki ülkenin liderlerinin belirlediği gibi 100 milyar dolara çıkarılması için çabaların sürdürülmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Erdoğan ile Putin'in sık sık bir araya gelmesinin Türkiye-Rusya ilişkilerinin ne derece yüksek seviyede olduğunu gösterdiğini belirten Gündoğdu, " Soçi'de iki lider dünyanın en önemli meselelerinden biri olan Suriye krizi ile ilgili olarak çok güzel bir mutabakat sağladı. Bu çabaların devamını getirmeliyiz. İki ülke kurumları arasındaki diyalog daha üst seviyelere çekilerek birlikteliğimizi güçlendirilmeli" şeklinde konuştu.

“TÜRK KÜLTÜR FAALİYETLERİNİN ÜLKENİN TÜM BÖLGELERİNDE DE GERÇEKLEŞMESİNİ DİLİYORUZ”

Rus Milletvekili İldar Gilmutdinov, Türkiye ile ilişkileri sürdürme hususunda kararlı olduklarını dile getirerek, her yıl artan ekonomik ilişkilere rağmen sosyal ve kültürel ilişkilerin henüz istenilen düzeyde olmadığına dikkati çekti. Gilmutdinov, "Gelecek yıl Rusya'da düzenlenmesi planlanan Türk kültür faaliyetlerinin sadece Moskova'da değil ülkenin tüm bölgelerinde de gerçekleşmesini diliyoruz." dedi.

“DİNİ TURİZM İÇİN TÜRKİYE'DE ZENGİN KÜLTÜREL FAKTÖRLER VAR”

Rus Milletvekili Mihail Degtryaryev de Türkiye'ye Rus turistlerin büyük ilgi gösterdiğini hatırlatarak, sadece deniz turizmi değil kültürel öğelerin de Rus turistlere tanıtılmasının faydalı olacağını ifade etti.

Degtryaryev, "Türkiye eski Ortodoks değerlerin çok olduğu bir ülke. Türkiye özellikle Ortodokslar için turistik anlamda cazip bir yer haline getirilebilir. Dini turizm için Türkiye'de zengin kültürel faktörler var." şeklinde konuştu.

Rusya-Türkiye Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov, İslam ile Ortodoksluk arasındaki ortak noktaların bulunduğunu söyleyerek, ortak geleneksel ve dinsel değerlerin ortaya çıkarılması için Türkiye ile Rusya'nın ortak çalışma yapması önerisinde bulundu.